В последние недели Москва увеличивает свое военное присутствие на суше и море у границы Украины, создавая угрозу вторжения. Именно это, вероятно, побудило лидера США Джо Байдена позвонить президенту России Владимиру Путину.

Запад встревожен российскими войсками

Байден обсудил с Путиным Украину и предложил провести саммит обеих стран, "чтобы обсудить весь спектр вопросов". По данным издания, именно ситуация в Украине сейчас в центре внимания американского президента.

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Россия уже не впервые несет военную угрозу для Украины. Однако сейчас Запад снова встревожен, так как Россия мобилизует свои воинские подразделения в регионе. В соцсетях распространяют видео, которое демонстрирует движение российской военной техники.

Фактически, это наибольшая концентрация российских вооруженных сил на границе Украины с 2014 года. Очевидно, что эти войска "не на праздничной экскурсии".

Напряжение быстро растет. Накопление военных сил происходит на фоне усиления боевых действий на линии соприкосновения в Донецкой области. К тому же за последние несколько недель произошла значительная эскалация российской риторики в отношении Украины.

Государственные СМИ в Москве распространяют абсурдные обвинения в том, что Киев планирует эскалацию. Они рассказывают о "второй братоубийственной войне", которая начинается в Украине, намекая, якобы Россия не имеет ничего общего со всем этим,

– заявило издание.

По данным журналистов, если Россия откровенно вторгнется в Украину, это станет началом масштабной войны в Восточной Европе. Украинские силы будут сопротивляться, поэтому вполне вероятно, что бои затянутся.

Как можно пригрозить России

Американское издание отметило, что Запад должен прибегать к решительным действиям. Россию можно наказать, исключив ее из международной платежной системы. Если бы это произошло, даже Китай не смог бы спасти российскую экономику.

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В действиях Москвы нет логики

В таких агрессивных действиях Кремля нет логики. Издание отмечает, что, возможно, Москва пытается повторить сценарий 2014 – 2015 годов. Тогда она использовала значительные военные ресурсы, чтобы начать политические переговоры и получить уступки.

Так произошло с Минском договоренностями, потому что Украина тогда не имела много возможностей, чтобы использовать переговоры в свою пользу.

Отношения между Москвой и Вашингтоном, Брюсселем и Киевом – на грани. Впоследствии можно будет увидеть, как Путин отреагирует на призывы Байдена о деэскалации. Российскому президенту точно не понравилось то, что Байден назвал его убийцей,

– подчеркнуло издание.

По данным The Washington Post, отношения Брюсселя и Москвы критически обострились. Это произошло после унизительного отношения министра иностранных дел России Сергея Лаврова к главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю во время визита в Москву.

Отношения Кремля с Киевом еще больше ухудшились, поскольку президент Владимир Зеленский начал "наступление" на пророссийские политические силы.

Кремль, вероятно, решил, что сейчас настало время сделать некую "коррекцию" ситуации с Украиной, так как провокации работали и раньше. Однако Россия рискует столкнуться с единым и надежным западным дипломатическим фронтом.

Издание отметило, что Путин должен понимать, что в случае дальнейшей агрессии против Украины будут серьезные последствия. Агрессия Кремля в Украине – решающий тест для США и Европы, потому что от этого зависит безопасность и стабильность всего материка.