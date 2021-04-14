Нужно не доверие, а стабильность: США о своем видении отношений с Россией
Вашингтон не стремится к доверительным отношениям с Москвой, больше Белый дом интересуют стабильность и предсказуемость. США хотят сконцентрировать свои усилия на чем-то другом, а не конфронтации с Россией.
Источник:24 канал
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она озвучила позицию президента США Джо Байдена в отношении России.
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США продолжат давление на Россию
Мы стремимся не к установлению доверия, а к предсказуемости и стабильности,
– отметила Псаки.
Байден хочет сконцентрировать свои усилия на тех возможностях и угрозах, которые существуют в мире, а не на постоянном враждебном противостоянии с Россией. Однако оказывать давление на Москву Вашингтон продолжит.
США настроены на сложные переговоры
Мы надеемся, что отношения (с Россией – 24 канал) будут вызовом, будут продолжаться сложные переговоры, мы готовы иметь дело,
– заметила Псаки.
Отметим, что 13 апреля Джо Байден провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Президент США призвал Путина уменьшить напряженность в отношениях с Киевом. Байден подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Россию возмутила реакция Вашингтона на стягивание войск
Ранее Россия достаточно агрессивно отреагировала на высказывание Вагшинтона о стягивании войск Россией к границе Украины. В МИД России подчеркнули, что считают США противником на международной арене и назвали слова Байдена о "цене и расплате" недопустимыми. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия стянула войска к украинской границе из-за угрозы со стороны НАТО.
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