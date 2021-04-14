Вашингтон не прагне довірчих відносин з Москвою, більше Білий дім цікавлять стабільність та передбачуваність. США хочуть сконцентрувати свої зусилля на чомусь іншому, аніж конфронтація з Росією.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Вона озвучила позицію президента США Джо Байдена щодо Росії.

Читайте також "Задля їхнього ж блага": Росія порадила США триматися подалі від окупованого Криму

США продовжать тиск на Росію

Ми прагнемо не встановлення довіри, а передбачуваності і стабільності,

– зазначила Псакі.

Байден прагне сконцентрувати свої зусилля на тих можливостях та загрозах, які існують у світі, а не на постійному ворожому протистоянні з Росією. Проте чинити тиск на Москву Вашингтон продовжить.

США налаштовані на складні переговори

Ми сподіваємось, що відносини (з Росією – 24 канал) будуть викликом, триватимуть складні переговори, ми готові мати справу,

– зауважила Псакі.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki, Dr. Anthony Fauci, and Jeff Zients. https://t.co/0fHYJiSgSj — The White House (@WhiteHouse) April 13, 2021

Зазначимо, що 13 квітня Джо Байден провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Президент США закликав Путіна зменшити напруженість у відносинах з Києвом. Байден наголосив, що США підтримують суверенітет та територіальну цілісніть України.

До теми Байден поговорив телефоном з Путіним про Донбас

Росію обурила реакція Вашингтона на стягнення військ

Раніше Росія досить агресивно відреагувала на висловлювання Вагшинтона про стягнення військ Росією до кордону України. У МЗС Росії наголосили, що вважають США супротивником на міжнародній арені і назвали слова Байдена про "ціну та розплату" неприпустимим. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наголосив, що Росія стягнула війська до українського кордону через загрозу з боку НАТО.