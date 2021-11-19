Ситуация улучшается: 2 области Украины могут выйти из красной зоны

Сразу в двух областях Украины наблюдается положительная динамика эпидемиологической ситуации. Это означает, что эти регионы могут выйти из красной зоны карантина.

Конечно же, это произойдет при условии сохранения положительной динамики.

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Количество "красных" областей может уменьшиться

Речь идет о Львовской и Черкасской областях. Именно они вскоре могут покинуть "красную" зону. В этих регионах начали улучшать показатели, соответствующие этому уровню эпидемической опасности.

Согласно свежим данным Министерства здравоохранения:

на Львовщине уже 2 дня подряд снижается загруженность коек с кислородом для пациентов с коронавирусом,

а на Черкасщине – количество госпитализаций.

Ограничение красной зоны

Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в "красной" зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:

заведений общественного питания;

ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;

непродовольственных рынков и магазинов;

фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Также учебным заведениям запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1 – 4 классов.

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Украина перешла пик заболеваемости COVID-19

19 ноября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина прошла пик третьей волны заболеваемости на коронавирус. По его словам, за последние 11 недель впервые 2 недели подряд фиксируется снижение количества новых случаев, госпитализаций и летальных исходов. Однако министр подчеркнул, что расслабляться не стоит, поскольку следующая волна может начаться немедленно.