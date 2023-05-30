При этом истощенных боевиков ЧВК "Вагнера" пытаются заменить лучшими подразделениями десантных и мотострелковых войск, оставшихся после года войны в Украине. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет 24 Канал.
Достойно внимания Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"
Для врага Бахмут – важный символ
Пока трудно сказать, происходит ли ротация в соотношении сил один к одному. Однако то, что Россия бросает в Бахмут остатки одних из лучших своих подразделений, показывает насколько для них важен этот восточный украинский город как символ.
Ведь такой позор получив, как то, что до конца не смогли взять в течение 10 месяцев районный центр, а сейчас еще его не удержать, они понимают, что это слишком большие кроме военных, еще и репутационные потери. Поэтому они сейчас подтягивают более или менее боеспособные подразделения под Бахмут,
– подчеркнул Сергей Череватый.
Эти подразделения, заменяющие вагнеровцев, страна-оккупантка пытается укомплектовать. Однако, как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ, они не идеальны: "подразделения, ведущие боевые действия, разумеется, они не идеальны, понятно, что они понесли потери и нуждаются в определенном тоже, скажем, усилении, чем они сейчас и пытаются заниматься".
Более того, как раньше подчеркивал спикер, вражеские бригады, которые сейчас заходят в Бахмут, видят, в каком состоянии оттуда выходят вагнеровцы. И по перехватам известно, что большого "захвата" у них эта ситуация не вызывает.
Фортификационные мероприятия оккупантов не спасут
Как сказал Сергей Череватый, в Бахмуте захватчики проводят также и определенные мероприятия по укреплению. Однако он подчеркнул, что в значительной степени большую часть времени занимает у врага именно ротация.
Относительно возможности занятия покинутых украинских позиций, представитель напомнил, что оккупанты во время наступления в городе сами в первую очередь уничтожали все здания, которые украинские защитники использовали и как фортификационные сооружения. Однако, конечно же, остатки этих построек они могут использовать для оборонительных боев.
Несмотря на это, как показала история, "при правильном планировании и подготовке никакие их фортификационные мероприятия их не спасают, и они очень быстро умеют покидать их". В частности, подчеркивая, что украинские штабы и командующие учитывают все эти факторы, Сергей Череватый припомнил успешные Харьковскую и Лиманскую операции.
Оккупанты потеряли наступательный потенциал
- О том, что оккупанты после боев за Бахмут потеряли наступательный потенциал, написало и издание The Wall Street Journal. Там отметили, что хоть захватчики начали говорить о "победе", однако их истощение в этих боях может сыграть с ними злую шутку.
- Все потому, что сегодня захват большей части восточного города не помогает русской армии в продвижении. Оккупанты обессилены, поэтому они не могут продвигаться дальше.
- Более того, украинские военные начали контратаки на флангах, чтобы взять город в оперативное окружение. Это не позволяет россиянам перегруппироваться, даже если ВСУ это не удастся.
- Следовательно, в издании убеждены, что россияне таки потеряют Бахмут – это просто вопрос времени.