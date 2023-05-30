При этом истощенных боевиков ЧВК "Вагнера" пытаются заменить лучшими подразделениями десантных и мотострелковых войск, оставшихся после года войны в Украине. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет 24 Канал.

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Для врага Бахмут – важный символ

Пока трудно сказать, происходит ли ротация в соотношении сил один к одному. Однако то, что Россия бросает в Бахмут остатки одних из лучших своих подразделений, показывает насколько для них важен этот восточный украинский город как символ.

Ведь такой позор получив, как то, что до конца не смогли взять в течение 10 месяцев районный центр, а сейчас еще его не удержать, они понимают, что это слишком большие кроме военных, еще и репутационные потери. Поэтому они сейчас подтягивают более или менее боеспособные подразделения под Бахмут,

– подчеркнул Сергей Череватый.

Эти подразделения, заменяющие вагнеровцев, страна-оккупантка пытается укомплектовать. Однако, как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ, они не идеальны: "подразделения, ведущие боевые действия, разумеется, они не идеальны, понятно, что они понесли потери и нуждаются в определенном тоже, скажем, усилении, чем они сейчас и пытаются заниматься".

Более того, как раньше подчеркивал спикер, вражеские бригады, которые сейчас заходят в Бахмут, видят, в каком состоянии оттуда выходят вагнеровцы. И по перехватам известно, что большого "захвата" у них эта ситуация не вызывает.

Фортификационные мероприятия оккупантов не спасут

Как сказал Сергей Череватый, в Бахмуте захватчики проводят также и определенные мероприятия по укреплению. Однако он подчеркнул, что в значительной степени большую часть времени занимает у врага именно ротация.

Относительно возможности занятия покинутых украинских позиций, представитель напомнил, что оккупанты во время наступления в городе сами в первую очередь уничтожали все здания, которые украинские защитники использовали и как фортификационные сооружения. Однако, конечно же, остатки этих построек они могут использовать для оборонительных боев.

Несмотря на это, как показала история, "при правильном планировании и подготовке никакие их фортификационные мероприятия их не спасают, и они очень быстро умеют покидать их". В частности, подчеркивая, что украинские штабы и командующие учитывают все эти факторы, Сергей Череватый припомнил успешные Харьковскую и Лиманскую операции.

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