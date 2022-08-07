Ситуация в Бахмуте ухудшается, обстрелов все больше, – заместитель мэра

российские оккупанты не прекращают попыток продвинуть свои позиции на Востоке. Наступательные действия им не удаются, но своих снарядов для обстрелов мирных городов они не жалеют.

русские оккупанты, несмотря на многочисленные попытки штурмовых действий, не могут продвинуться на Востоке. Впрочем, благодаря огневому превосходству они пытаются стереть с лица земли все мирные города, находящиеся на пути мечтаний о продвижении.

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Ситуация в Бахмуте усугубляется

Как сообщил заместитель мэра Бахмута Александр Марченко, в настоящее время ВСУ контролируют ситуацию в городе, но с каждым днем она ухудшается. Россияне не прекращают безумные обстрелы и наносят Бахмуту очень большие разрушения.

Обстрелов все больше и больше. За минувшие сутки погибли три гражданских человека. Сгорело четыре дома. Утром снова обстреляли. Водоснабжение есть, но из-за обстрелов ремонтные бригады каждый день устраняют порывы сети,

– рассказал Марченко.

Он также добавил, что в результате вражеских обстрелов часть города осталась без света. Выезд ремонтных бригад на места повреждений из-за интенсивности "прилетов" российских снарядов невозможен. Кроме того, враг уничтожил вывозившее мусор предприятие, но уже удалось найти машину на замену.

"В целом гуманитарной катастрофы нет. Но по магазинам ценники достаточно высокие. Рынок, больницы и аптеки работают. Гуманитарную помощь выдаем", – добавил Марченко.

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