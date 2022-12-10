В рамках проекта СВОИ 24 каналу Гайане рассказала об эвакуации в первый день полномасштабной войны, жизни вдали от дома, разговоре с переселенцами и людьми в горячих точках, а также словах, которыми объясняет войну маленькому сыну. Полное интервью читайте по ссылке.

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Из Бахмута выехала с одним чемоданом

Гайане рассказала, что, конечно, сначала весь ее коллектив был растерян. Однако она поняла сразу и предупредила своих коллег о том, что как только что-нибудь начнется, необходимо собирать вещи и уезжать.

"Большинство моих коллег, как и я, уехали в первые дни вторжения. Пока мы эвакуировались, нас подстраховали коллеги, которые были в более безопасных регионах", – отметила журналистка.

Они помогали вести трансляцию о происходящем на Востоке и писать, как и куда уехать. Также журналисты рассказывали, что происходит в Харькове, Львове и других городах, которые стали принимать переселенцев.

Я на себе испытывала весь тот стресс, когда ты с одним чемоданом должен покинуть свой дом. Мы много писали об этом раньше, но пока ты это не почувствуешь, не поймешь, как оно, насколько это тяжело психологически. И когда мы уехали, какое-то время были в ступоре. Но нам понадобилось несколько дней, чтобы полноценно возобновить работу сайта,

– вспоминает Гайане.

По ее словам, когда Луганскую область почти оккупировали, коллектив начал думать, как можно помочь аудитории и о чем вообще писать. Ведь люди перешли на короткие сообщения в телеграм-каналах, не всегда соответствовавшие действительности.

"Тогда мы для себя определили: мы уехали, а теперь нам нужно помочь принять такое же решение как можно большему числу людей. Потому что когда мы писали ужасные истории пострадавших, которые оставались в прифронтовых городах, единственная фраза, которая их всех объединяла, была такой: "Я оставался, потому что думал, что все будет, как в 2014 году". Им нужна была помощь для того, чтобы осознать то, что все гораздо хуже и сложнее", – добавила журналистка.

Она заметила, что маршруты эвакуации и опыт других нужны были людям, чтобы понять, что их не бросят ночевать на вокзале, найдут убежище, что есть очень мощное волонтерское движение, которое со всем поможет. Потому журналисты выбрали для себя миссию показывать историю эвакуации.

Что сейчас происходит в Бахмуте

Ранее военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов отметил, что в Бахмуте остаются не только украинские защитники, но даже гражданские люди, которые не захотели уезжать.

По словам бойца, в городе – ад. Половина Бахмута просто пылает, ведь россияне постоянно его обстреливают.

Соотношение артиллерии на Бахмутском направлении составляет примерно 1 к 9. Однако в апреле – мае ситуация была гораздо хуже.