Беларусь – это территория свободы для россиян: какую роль для Кремля еще может сыграть Лукашенко

Украине нужно иметь разные стратегии взаимодействия с Беларусью. В определенных вариантах тамошний режим во главе с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко еще может понадобиться.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что Украине важно держать руку на "пульсе" в Беларуси. Крайне важно взаимодействовать с тамошней оппозицией. Но в целом нужно иметь разные стратегии даже в отношении Лукашенко.

Почему Лукашенко еще не стоит списывать?

По мнению Саакяна, от Лукашенко в определенный момент может многое зависеть. Если российский режим будет находиться под угрозой поражения, то роль самопровозглашенного президента Беларуси вполне может возрасти. Даже европейские страны тогда могут начать помогать Лукашенко, снимая часть санкций, чтобы обеспечить хотя бы какую-то стабильность в регионе.

У России с Беларусью действует так называемый режим "союзного государства". Формальным сопредседателем этого государства является Лукашенко, который может выступить "арбитром" транзита власти между частью российских групп. В таком случае он будет едва ли не единственным "оазисом" условной легитимности, если ситуация будет дестабилизирована. А его рейтинг восприятия в России достаточно высок,

– сказал Саакян.

Кроме того, сейчас сложилась довольно забавная ситуация, при которой россияне начинают воспринимать Беларусь как условно свободное европейское государство. Они едут туда посидеть в соцсетях без VPN; Интернет там работает нормально, а дроны обычно не летают. Беларусь стала территорией свободы для россиян.

Мы можем смеяться, ненавидеть Лукашенко и испытывать худшие эмоции относительно его режима. Но должны с холодной головой признать, что нам еще может понадобиться и Лукашенко, и Беларусь именно в такой "полурастворенной" роли по отношению к России. Предать извне никто не может. Предать может лишь тот, кто рядом,

– считает Саакян.

Угроза со стороны Беларуси: что известно?

Во время обращения 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает варианты атаковать Украину с новых направлений. Речь идет об угрозе для северных регионов Украины. В частности о Черниговско-Киевском направлении.

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко считает, что Россия может снова использовать территорию Беларуси для наступательных действий. Все для того, чтобы растянуть украинские подразделения. Путин будет давить на Лукашенко, чтобы тот не только предоставил территорию, но и привлек местную армию.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр") отметил, что Украина уже имеет список из первых 500 целей, которые будут поражены, если Беларусь нападет на наше государство. Он предостерег этого не делать.