Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що Україні важливо тримати руку на "пульсі" в Білорусі. Вкрай важливо взаємодіяти з тамтешньою опозицією. Але загалом потрібно мати різні стратегії навіть щодо Лукашенка.

Читайте також Якщо буде наступ: радник Тихановської відповів, чи готові білоруси воювати проти України

Чому Лукашенка ще не варто списувати?

На думку Саакяна, від Лукашенка в певний момент може багато чого залежати. Якщо російський режим перебуватиме під загрозою поразки, то роль самопроголошеного президента Білорусі цілком може зрости. Навіть європейські країни тоді можуть почати допомагати Лукашенку, знімаючи частину санкцій, аби забезпечити хоча б якусь стабільність в регіоні.

У Росії з Білоруссю діє так званий режим "союзної держави". Формальним співголовою цієї держави є Лукашенко, який може виступити "арбітром" транзиту влади між частиною російських груп. В такому випадку він буде чи не єдиною "оазою" умовної легітимності, якщо ситуація буде дестабілізована. А його рейтинг сприйняття в Росії достатньо високий,

– сказав Саакян.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Крім того, зараз склалася досить кумедна ситуація, за якої росіяни починають сприймати Білорусь як умовно вільну європейську державу. Вони їдуть туди посидіти в соцмережах без VPN; Інтернет там працює нормально, а дрони зазвичай не літають. Білорусь стала територією свободи для росіян.

Ми можемо кепкувати, ненавидіти Лукашенка та відчувати найгірші емоції щодо його режиму. Але маємо з холодною головою визнати, що нам ще може знадобитися і Лукашенко, і Білорусь саме в такій "напіврозчиненій" ролі щодо Росії. Зрадити ззовні ніхто не може. Зрадити може лише той, хто поруч,

– вважає Саакян.

Загроза з боку Білорусі: що відомо?

Під час звернення 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає варіанти атакувати Україну з нових напрямків. Йдеться про загрозу для північних регіонів України. Зокрема про Чернігівсько-Київський напрямок.

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко вважає, що Росія може знову використати територію Білорусі для наступальних дій. Все для того, аби розтягнути українські підрозділи. Путін тиснутиме на Лукашенка, аби той не лише надав територію, але й залучив тамтешню армію.

Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") зауважив, що Україна вже має список з перших 500 цілей, які будуть уражені, якщо Білорусь нападе на нашу державу. Він застеріг цього не робити.