Франак Вячорка, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, припустив у розмові з 24 Каналом, чи має білоруська армія готовність воювати проти України. Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не виключив ймовірність наступальних операцій на півночі України.

Як можуть відреагувати білоруси на наказ воювати?

Вячорка зазначив, що частина навчань відбувалася на території Росії, а частина – на території Білорусі. Проте ядерну зброю контролювали росіяни, а не Олександр Лукашенко.

Зверніть увагу! Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що спільні російсько-білоруські ядерні навчання підтверджують поглиблену інтеграцію Росії та Білорусі. Мінськ у 2022 році зафіксував зміни у Конституції, відповідно до яких Білорусь втратила нейтралітет та без'ядерний статус. Це відбулося, ймовірно, під тиском Москви. Відповідні навчання, як вважають аналітики, зміцнюють позиції Білорусі як потенційного плацдарму Кремля для можливих військових дій.

Також Росія залучає білоруських військових до навчань, щоб фіксувати свій контроль над білоруською територією та військом.

Однак у білоруської армії немає готовності воювати проти України. Більшість суспільства підтримує Україну. Ця ситуація дуже сильно відрізняється від тієї, що склалася у Росії, де люди з "руским миром" в голові,

– підкреслив Франак Вячорка.

Водночас в Білорусі, за його словами, тільки 5 – 7% вважають, що білоруська армія має вступити на боці Росії у цій війні.

Тому якщо буде відповідний наказ білоруській армії, то ситуація, на думку радника білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, може обернутися несподіваним чином. Тоді білоруси можуть спрямувати своє невдоволення проти Лукашенка і Путіна.

Що відбувається у Білорусі?

Навчання російського та білоруського війська тривали 19 – 21 травня. У них брали участь понад 64 тисячі особового складу. Крім того, було залучено 7 800 одиниць зброї, військової та спеціальної техніки. Йдеться про 200 ракетних пускових установок, 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблі та 13 підводних човнів.

Також росіяни доставили до Білорусі боєприпаси спеціального призначення для комплексів "Іскандер-М. Їх розташували у польових пунктах зберігання ракетної бригади, де відпрацьовували дії у межах навчального сценарію із застосуванням умовного ядерного озброєння.

Також Володимир Зеленський зазначив можливість наступу на Україну на напрямку Білорусь – Брянська область . Президент підкреслив, що росіяни розробляють сценарії додаткових нападів на територію України, а саме – у північному, Чернігівсько-Київському напрямку. За словами українського лідера, тривають підготування щодо посилення захисту на цьому напрямку.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що Білорусь будує полігони, артилерійські позиції та розгортає логістику безпосередньо поблизу кордону з Україною. Він зауважив, що Мінськ у будь-який момент Білорусь може надати ці об'єкти у розпорядження російській армії, якщо Кремль вирішить перекинути свої сили до Білорусі.