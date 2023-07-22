Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник. По его словам, страна-агрессор может пойти на большую подлость.

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"Для меня наибольший страх – это минная угроза. Есть буйковые мины, которые расположены буквально в нескольких метрах под поверхностью, – их практически невозможно увидеть гражданскому судну", – рассказал Черник.

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Россияне могут разместить эти мины с помощью подлодок класса "Варшавянка". В случае детонации они ожидаемо обвинят Украину.

Также сохраняется ракетная угроза

"Если ракета прилетит в какое-нибудь гражданское судно, то это уже кардинально меняет всю геополитику. Одно дело – бить по территории Украины, а другое – если в нейтральных водах произойдет атака", – подчеркнул Черник.

Однако в случае такого инцидента у наших союзников есть потенциал, чтобы организовывать и защищать конвои.

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