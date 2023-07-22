Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник. За його словами, країна-агресорка може піти на велику підлість.
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"Для мене найбільший страх – це мінна загроза. Є буйкові міни, які розташовані буквально за кілька метрів під поверхнею, – їх практично неможливо побачити цивільному судну", – розповів Черник.
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Росіяни можуть розмістити ці міни за допомогою підводних човнів класу "Варшавянка". У разі детонації вони очікувано звинуватять Україну.
Також зберігається ракетна загроза
"Якщо ракета прилетить у якесь цивільне судно, то це вже кардинально міняє всю геополітику. Одна річ – бити по території України, а інша – якщо в нейтральних водах відбудеться атака", – наголосив Черник.
Однак у разі такого інциденту наші союзники мають потенціал, щоб організовувати та захищати конвої.
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- Країна-агресорка заявила, що всі судна, які прямуватимуть в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів. Україна відповіла дзеркальною заявою щодо суден, які прямуватимуть Чорним морем до російських та окупованих портів.
- Щойно Росія вийшла із зернової угоди, вона почала атакувати портову інфраструктуру України. Протягом останніх кількох днів сильно потерпають Одещина та Миколаївщина.
- Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Росія розглядає можливість проведення провокації в Чорному морі під "фальшивим прапором". Країна-агресорка може провести атаку, щоб звинуватити в цьому Україну.