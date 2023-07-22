Про це на Форумі з безпеки в Аспені заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс. Він наголосив, що подібні провокації Росія влаштовувала напередодні повномасштабного вторгнення, передає 24 Канал.

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Росія розглядає можливість проведення атаки

У ЦРУ повідомили, що Росія розглядає різні плани провокацій в акваторії Чорного моря. Окупанти можуть атакувати судноплавство для того, щоб звинуватити Україну.

Ми бачимо деякі дуже тривожні ознаки того, що росіяни розглядають види операцій під фальшивим прапором... Розглядають способи, якими вони можуть атакувати судноплавство в Чорному морі, а потім намагатися звинуватити в цьому українців,

– заявили у ЦРУ.

Крім того, у Раді нацбезпеки США, посилаючись на дані розвідки, заявили, що Росія встановила додаткові морські міни поблизу українських портів. У Білому домі вважають, що це частина зусиль окупантів щодо виправдання можливих атак цивільних суден в акваторії Чорного моря.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що подібні дії країни-агресора викликають занепокоєння, адже це може бути частиною провокацій Росії.

"Ми висловили справжнє занепокоєння з цього приводу. Мені здається, ви чули, як Білл Бернс про це казав, також Джон Кірбі сказав з трибуни Білого дому. Знову ж таки, це те, що є невіддільною частиною російського сценарію", – прокоментував Блінкен.

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