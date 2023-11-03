Об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 2 ноября, опубликованные OSINT-исследователем. MT Anderson, как сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".
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Какие корабли оккупанты завели в гавань
MT Anderson рассказал. какие корабли Черноморского флота врага дислоцируются в Новороссийске. В частности там есть носители крылатых ракет "Калибр": 2 фрегата типа "Адмирал Григорьевич", 3 МРК проекта 21631 "Буян-М", 1 МРК проекта 22800 "Каракурт" и 4 подлодки проекта 636.3 "Варшавянка"
Другие корабли в порту:
- 3 БДК проекта 775,
- 1 БДК проекта "Иван Грен",
- 3 патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков",
- 1 МПК проекта 1124 "Альбатрос".
Корабли Черноморского флота в Новороссийске: фото
В Черном море остались 2 носителя "Калибр"
Согласно данным "Крымского ветра", несмотря на то, в Черном море остаются 2 ракетоносителя "Калибр": 1 подлодка и 1 МРК "Буян-М".
Отметим, ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что в 2023 году россияне спустили на воду и взяли на вооружение малый ракетный корабль проекта "Каракурт" – "Циклон". Кроме этого, в настоящее время оккупанты испытывают еще один такой же корабль, рассчитывая принять его в состав Черноморского флота
Однако "Циклон" фактически уже два года не может пройти испытание. По словам Плетенчука, на него загружали крылатые ракеты типа "Калибр", но россияне не смогли их запустить.