Про це свідчать супутникові знімки за 2 листопада, які опублікував OSINT-дослідник MT Anderson, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру".

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Які кораблі окупанти завели в гавань

MT Anderson розповів, які кораблі Чорноморського флоту ворога дислокуються у Новоросійську. Зокрема, там є носії крилатих ракет "Калібр": 2 фрегати типу "Адмірал Григорович", 3 МРК проєкту 21631 "Буян-М", 1 МРК проєкту 22800 "Каракурт" та 4 підводні човни проєкту 636.3 "Варшав'янка".

Інші кораблі в порту:

3 БДК проєкту 775,

1 БДК проєкту "Іван Грен",

3 патрульні кораблі проєкту 22160 типу "Васілій Биков",

1 МПК проєкту 1124 "Альбатрос".

Кораблі Чорноморського флоту у Новоросійську: фото

У Чорному морі залишилися 2 носії "Калібрів"

Згідно з даними "Кримського вітру", попри те, у Чорному морі залишаються 2 ракетоносії "Калібрів": 1 підводний човен і 1 МРК "Буян-М".

Зазначимо, раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що у 2023 році росіяни спустили на воду та взяли на озброєння малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" – "Циклон". Крім цього, наразі окупанти випробовують ще один такий самий корабель, розраховуючи прийняти його до складу Чорноморського флоту.

Однак "Циклон" фактично вже два роки не може пройти випробування. За словами Плетенчука, на нього завантажували крилаті ракети типу "Калібр", але росіяни не змогли їх запустити.