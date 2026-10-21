Об этом в эфире 24 Канала рассказал майор, командир 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко. Он призвал не поддаваться российской пропаганде. Ситуация в городе совсем не такая, как рассказывают оккупанты.

Что происходит в Доброполье?

Как подчеркнул военный, Доброполье находится под полным контролем Сил обороны Украины. Все заявления врага о якобы захвате города или его окрестностей являются очередной ложью.

Враг действительно пытается продвигаться в окрестностях города и даже заходить в него или в близлежащие населенные пункты. Но здесь нужно четко показывать кадры, как он пытается это делать. Все эти штурмовые группы, группы инфильтрации обычно идут с почти 100-процентными потерями,

– отметил Назаренко.

Военный рассказал о ситуации в Доброполье: смотрите видео 24 Канала

С приходом осени "зеленки" на фронте стало значительно меньше. Сейчас оккупантам гораздо сложнее незаметно пробираться вперед. Дроны еще быстрее обнаруживают штурмовые группы врага.

Не только Доброполье, но и его окрестности находятся под контролем Сил обороны,

– подчеркнул военный.

Добавим, что недавно Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию в Доброполье. Он отметил, что украинские защитники отражают попытки россиян проникнуть в город. Президент подчеркнул, что Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка находятся под контролем Украины.