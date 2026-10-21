Про це в ефірі 24 Каналу розповів майор, командир 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. Він закликав не вестися на російську пропаганду. Ситуація в місті зовсім не така, як розповідають окупанти.

Що відбувається в Добропіллі?

Як наголосив військовий, Добропілля перебуває під повним контролем Сил оборони України. Усі заяви ворога про нібито захоплення міста чи його околиць є черговою брехнею.

Ворог справді намагається просуватися на околицях міста та навіть заходити в нього чи навколишні населені пункти. Але тут треба чітко показувати кадри, як він пробує це робити. Всі ці штурмові групи, групи інфільтрації зазвичай йдуть із майже 100% втратами,

– зазначив Назаренко.

Військовий розповів про ситуацію в Добропіллі: дивіться відео 24 Каналу

З приходом осені "зеленки" на фронті стало суттєво менше. Зараз окупантам значно важче непомітно пробиратися вперед. Дрони ще швидше виявляють штурмові групи ворога.

Не тільки Добропілля, але й його околиці є під контролем Сил оборони,

– наголосив військовий.

Додамо, нещодавно Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію в Добропіллі. Він зауважив, що українські захисники відбивають спроби росіян інфільтруватися в місто. Президент підкреслив, що Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка перебувають під контролем України.