Бахмутское направление остается одним из самых напряженных на фронте. В Генштабе ВСУ рассказали, какая ситуация там и что происходит сейчас.
Обратите внимание россия ударила по железной дороге в Днепре, есть несколько погибших и раненых, – Зеленский в Совбезе
Ситуация на Бахмутском направлении
От обстрелов россиян из ствольной и реактивной артиллерии продолжают страдать населенные пункты Донбасса. Речь идет о:
- Константиновке,
- Бахмуте,
- Соледаре,
- Веселой Долине,
- Бахмутском,
- Майорске,
- Шумах,
- Зайцевом,
- Васюковке,
- Кодеме,
- Белогоровке,
- Котовске.
Соледарь и Бахмут оказались также под огнем российской авиации – оккупанты пытались разрушить там важные объекты.
Кроме того, враг попытался улучшить свое тактическое положение по направлениям Соледара, Бахмута и Кодемы, однако получил отпор и отступил.
Другие отраженные атаки врага
- На Славянском направлении россияне предприняли неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки;
- На Авдеевском направлении штурмовыми и наступательными действиями оккупанты пытались захватить Пески и Невельское, однако получили отпор и с потерями отступили;
- На Новопавловском направлении враг пытался наступать в направлениях Победы, Павловки, Новомихайловки и Великой Новоселки, однако наши войска отразили атаки.
- На Южнобугском направлении провалилась попытка россиян наступать в направлении Николаевки.
Стоит посмотреть – ВСУ продолжают атаковать вражеские цели: смотрите видео