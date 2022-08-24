Бахмутское направление остается одним из самых напряженных на фронте. В Генштабе ВСУ рассказали, какая ситуация там и что происходит сейчас.

Обратите внимание россия ударила по железной дороге в Днепре, есть несколько погибших и раненых, – Зеленский в Совбезе

Ситуация на Бахмутском направлении

От обстрелов россиян из ствольной и реактивной артиллерии продолжают страдать населенные пункты Донбасса. Речь идет о:

Константиновке,

Бахмуте,

Соледаре,

Веселой Долине,

Бахмутском,

Майорске,

Шумах,

Зайцевом,

Васюковке,

Кодеме,

Белогоровке,

Котовске.

Соледарь и Бахмут оказались также под огнем российской авиации – оккупанты пытались разрушить там важные объекты.

Кроме того, враг попытался улучшить свое тактическое положение по направлениям Соледара, Бахмута и Кодемы, однако получил отпор и отступил.

Другие отраженные атаки врага

На Славянском направлении россияне предприняли неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки;

На Авдеевском направлении штурмовыми и наступательными действиями оккупанты пытались захватить Пески и Невельское, однако получили отпор и с потерями отступили;

На Новопавловском направлении враг пытался наступать в направлениях Победы, Павловки, Новомихайловки и Великой Новоселки, однако наши войска отразили атаки.

На Южнобугском направлении провалилась попытка россиян наступать в направлении Николаевки.

Стоит посмотреть – ВСУ продолжают атаковать вражеские цели: смотрите видео