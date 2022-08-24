Бахмутський напрямок залишається одним із найбільш напружених на фронті. У Генштабі ЗСУ розповіли, яка ситуація там та що відбувається зараз.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Від обстрілів росіян зі ствольної та реактивної артилерії продовжують страждати населені пункти Донеччини. Мова йде про:

Костянтинівку,

Бахмут,

Соледар,

Веселу Долину,

Бахмутське,

Майорськ,

Шуми,

Зайцеве,

Васюківку,

Кодему,

Білогорівку,

Яковлівку.

Соледар та Бахмут опинилися також під вогнем російської авіації – окупанти намагалися зруйнувати там важливі об'єкти.

Крім того, ворог спробував покращити своє тактичне становище в напрямках Соледара, Бахмута й Кодеми, однак отримали відсіч та відступили.

Інші відбиті атаки ворога

На Слов'янському напрямку росіяни здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Нової Дмитрівки;

На Авдіївському напрямку штурмовими та наступальними діями окупанти намагалися захопити Піски та Невельське, однак отримали відсіч та з втратами відступили;

На Новопавлівському напрямку ворог намагався наступати у напрямках Побєди, Павлівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки, однак наші війська відбили атаки.

На Південнобузькому напрямку провалилася спроба росіян наступати в напрямку Миколаївки.

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