Из-за опасности оставаться в прифронтовых населенных пунктах, Украина эвакуирует оттуда гражданских. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео спасения людей из окрестностей Нью-Йорка "Азовом".

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Как проходит эвакуация в Донецкой области

"Россияне уничтожают украинские города всеми доступными средствами поражения. Они не считаются ни с местными жителями, ни с гражданской инфраструктурой", – написали в "Азове".

Военные рассказали, что под плотным российским огнем, люди часто не могут вовремя покинуть свои дома и спасти жизнь.

В сети показали фрагмент эвакуации населения с Торецкого направления. Этим спасением занимались бойцы отряда разведки специального назначения 12 бригады "Азов".

На фоне слышны взрывы от постоянных российских обстрелов.

Люди покинули дома, собрав самое ценное в несколько сумок и забрав своих домашних любимцев.

Напомним, что в ночь на 23 ноября аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По ее данным, российская армия продвинулась возле 5 населенных пунктов в Донецкой области: Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и в Торецке.

Как проходит эвакуация в Донецкой области: смотрите видео