Через небезпеку залишатися у прифронтових населених пунктах, Україна евакуйовує звідти цивільних. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео порятунку людей з околиць Нью-Йорку "Азовом".

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Як проходить евакуація на Донеччині

"Росіяни знищують українські міста всіма доступними засобами ураження. Вони не зважають ані на місцевих мешканців, ані на цивільну інфраструктуру", – написали в "Азові".

Військові розповіли, що під щільним російським вогнем, люди часто не можуть вчасно покинути свої домівки та врятувати життя.

У мережі показали фрагмент евакуації населення з Торецького напрямку. Цим порятунком займалися бійці загону розвідки спеціального призначення 12 бригади "Азов".

На фоні чутно вибухи від постійних російських обстрілів.

Люди покинули домівки, зібравши найцінніше в декілька сумок та забравши своїх домашніх улюбленців.

Нагадаємо, що у ніч на 23 листопада аналітики DeepState оновили карту бойових дій. За її даними, російська армія просунулася біля 5 населених пунктів у Донецькій області: Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та в Торецьку.

Як проходить евакуація на Донеччині: дивіться відео