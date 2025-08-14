Российские оккупационные силы осуществляют наступательные действия почти по всей линии фронта. Украинские воины пытаются остановить продвижение врага, на некоторых участках им удается контратаковать.

Согласно анализу Института изучения войны, ВСУ недавно имели успех сразу на 4 направлениях в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, передает 24 Канал.

Где продвинулись Силы обороны на фронте?

Так, геолокационные кадры за 13 августа показывают, что украинские войска продвинулись на севере Харьковской области, а именно в центральной части Волчанска (северо-восток от Харькова).

Также ВСУ имели успех на Лиманском направлении. Геолокационные кадры за 12 августа подтверждают их продвижение в юго-восточной части Редкодуба (север от Лимана).

Кроме того, кадры, опубликованные 9 августа и геолоцированные 12 августа, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись в северо-западной части Щербиновки (западнее Торецка).

Снимки за 13 августа доказывают продвижение украинских сил на Запорожье, а именно в южной части Степногорска (западнее Орехова).

Ситуация на фронте / Карты ISW

Где имел успех враг?

К сожалению, россияне тоже имеют территориальные достижения. Так, данные за 12 августа подтверждают продвижение противника на севере Сумщины. Оккупанты прошли вперед в центральной Юнаковке (северо-восток от Сум).

Россияне имели успех и на Торецком направлении. Кадры за 13 августа, показывают, что они продвинулись на север от Полтавки (северо-запад от Торецка).

Заметим, что вражеские силы продолжали атаки на Покровском, Новопавловском, Приднепровском, Краматорском и других направлениях фронта. Впрочем, подтвержденных успехов там не имели.

