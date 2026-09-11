Вражеское "сафари": как россияне "охотятся" на мирных жителей в Херсоне и области

Российские оккупанты делают все, чтобы жизнь в Херсоне стала невозможной. Там буквально устраивают охоту на гражданских с помощью FPV-дронов.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, россияне проводят атаки практически по всем объектам, до которых они могут дотянуться. FPV-дроны иногда буквально летают по городу в поисках любых целей.

Какова ситуация в Херсоне?

Как подчеркнула Вирлич, главная цель оккупантов – сделать жизнь в Херсоне еще более невыносимой. Под удар попадают даже те места, где могут находиться пожилые люди.

Устанавливать антидроновые сетки становится все труднее. Местные власти и благотворители пытаются сделать все возможное, чтобы хоть как-то защититься. Россияне же хотят сделать жизнь здесь еще более невыносимой,

– сказала Вирлич.

Что происходит в Херсонской области: смотрите видео 24 Канала

Россияне наносят удары дронами даже по обычным магазинам или местам, где люди закупают продукты. Недавно произошел удар по одному из мест, где собираются пожилые люди. Известно об одном погибшем.

Это касается не только Херсона, но и всей области. Тяжело в Бериславе, расположенном вдоль Днепра. В диких условиях живут люди в Олешках, которые находятся на оккупированной части Херсонской области. Иногда люди неделями могут сидеть без света. Есть случаи, когда месяцами нет света, воды и газа. Но люди продолжают там жить. У всех разные обстоятельства. Но обычно главная логика – "мы не бросили наше жилье во время оккупации. Не бросим и сейчас",

– подчеркнула Вирлич.

Добавим, что россияне также охотятся за фермерами в Херсонской области. В среднем враг запускает по региону около 5 тысяч беспилотников в неделю.