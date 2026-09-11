Журналистка из Херсона рассказала, как проходит обучение детей в регионе

Несмотря на постоянные обстрелы со стороны России, в Херсонской области учебный процесс все же проходит в очном формате. Однако большинство детей учится онлайн.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. Известно, что в этом году в Херсонской области в офлайн-режиме обучаются 700 детей, среди них – 70 первоклассников. На правобережье региона работают шесть школ, в которых оборудованы укрытия.

Как удалось наладить учебный процесс?

Как подчеркнула Вирлич, речь идет только о тех общинах, которые расположены ближе к Кривому Рогу. В основном это Бериславский район. Там действительно проходит обучение в смешанном формате.

В Херсоне и других общинах, расположенных ближе к Днепру, очное обучение не ведется. Угроза российских обстрелов там слишком высока, чтобы организовать учебный процесс.

Чуть дальше удалось его организовать. Там действительно есть построенные укрытия в школах. Также продолжается строительство укрытий в некоторых школах, где возможно организовать такое обучение,

– сказала Вирлич.

Что известно об учебном процессе в Херсонской области: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что журналистка рассказала, какова сейчас ситуация в самом Херсоне. Россияне делают все, чтобы жить в городе было невозможно.