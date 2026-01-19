7 областей: Зеленский сообщил, где сейчас самая сложная ситуация с энергетикой

Президент Зеленский 19 января провел энергетический селектор по ситуации в самых сложных регионах. Речь шла о Киеве и еще ряде областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Где ситуация со светом самая сложная?

Ситуация с энергетикой по состоянию на 19 января самая сложная:

в Киеве и области, в частности в Белой Церкви, Василькове, Борисполе,

в Харьковской области и Запорожье,

в Днепре и области, в частности в Кривом Роге,

в Черниговской, Сумской, Одесской области.

Для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники Укрзализныци и других государственных компаний,

– рассказал президент.

Во время совещания министр энергетики Шмыгаль доложил о темпах восстановления и конкретных мерах для стабилизации энергосистемы.

А министр внутренних дел Клименко имел доклад о поставках дополнительных генераторов и сформированного запаса оборудования.

"Спасибо всем партнерам, которые реально помогают. Определены отдельные задачи для Службы безопасности Украины", – резюмировал президент.

Что происходит в энергетике?