7 областей: Зеленский сообщил, где сейчас самая сложная ситуация с энергетикой
- Ситуация с энергетикой самая сложная на Киевщине, Харьковщине, Запорожье, Днепре, Черниговщине, Сумщине и Одесской области.
- Для стабилизации привлечены дополнительные ремонтные бригады и поставляются генераторы.
Президент Зеленский 19 января провел энергетический селектор по ситуации в самых сложных регионах. Речь шла о Киеве и еще ряде областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Где ситуация со светом самая сложная?
Ситуация с энергетикой по состоянию на 19 января самая сложная:
- в Киеве и области, в частности в Белой Церкви, Василькове, Борисполе,
- в Харьковской области и Запорожье,
- в Днепре и области, в частности в Кривом Роге,
- в Черниговской, Сумской, Одесской области.
Для Киева привлечены дополнительные ремонтные бригады из других регионов, помогают работники Укрзализныци и других государственных компаний,
– рассказал президент.
Во время совещания министр энергетики Шмыгаль доложил о темпах восстановления и конкретных мерах для стабилизации энергосистемы.
А министр внутренних дел Клименко имел доклад о поставках дополнительных генераторов и сформированного запаса оборудования.
"Спасибо всем партнерам, которые реально помогают. Определены отдельные задачи для Службы безопасности Украины", – резюмировал президент.
Что происходит в энергетике?
19 января Россия нанесла новые удары по энергетике Черниговщины. Было обесточено около сотни населенных пунктов из-за повреждения 5 важных энергообъектов. В этот день также в Полтавской и Сумской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.
Между тем в YASNO заявили, что света может не быть более 16 часов в сутки. Украина уже начинает жить по графикам в 4,5 – 5 очередей. А исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что до начала февраля не стоит надеяться на улучшение ситуации, в частности, из-за морозов.
Мир пытается помочь Украине. Например, поляки собрали 1,26 миллиона злотых на генераторы, спальные мешки и топливо для Киева за три дня. Сейчас в столице без тепла более 100 домов, 19 из которых – еще с 9 января.