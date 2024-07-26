Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что есть все причины ожидать, что самый сложный период лета уже позади. По его словам, мы прошли очень сложные несколько недель и сейчас ситуация действительно улучшилась.

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Что изменилось в энергосистеме

Кудрицкий объяснил, что это связано с тем, что спала аномальная жара и уменьшилось потребление электроэнергии. кроме этого, вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности. Они добавляют нам мощности и сокращают дефицит.

Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди – мы имеем 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые – немного больше,

– добавил глава Укрэнерго.

В то же время в некоторые часы есть возможность не вводить никаких ограничений электропотребления. Если не будет новых масштабных повреждений электростанций – то ситуация улучшится.