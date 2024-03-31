Энергоблок Хмельницкой АЭС удалось подключить к энергосети после восстановительного ремонта. Это сделали на 2 недели раньше, чем планировали.
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Пока работает с ограничениями
В связи с введенными ограничениями этот энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему 300 мегаватт в час. После снятия ограничений блок будет загружен дополнительно.
Энергоатом делает все для обеспечения электроэнергией потребителей в это сложное для страны время,
– говорится в сообщении.
Украинские энергетики делают все возможное, что украинцы не испытывали дефицита мощностей на фоне возобновления вражеских ударов по энергосистеме нашего государства.
Российские атаки полностью разрушили Змиевскую ТЭС
- Ночью и утром 22 марта оккупанты ударили по Украине более 150 ракетами и "Шахедами". Враг пытался атаковать критическую инфраструктуру нашего государства, чтобы дестабилизировать энергетическую ситуацию. Так, пока известно, что российские атаки полностью разрушили Змиевскую ТЭС.
- Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота. Однако в дальнейшей перспективе планируется восстановление станции.
- По его словам, по состоянию на сейчас не работает ни один энергоблок станции. Председатель наблюдательного совета утверждает, что ситуация сейчас даже хуже той, что была в конце лета 2023 года.