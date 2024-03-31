Енергоблок Хмельницької АЕС вдалося під'єднати до енергомережі після відновлювального ремонту. Це зробили на 2 тижня раніше, аніж планували.

Дивіться також Вночі окупанти пошкодили обʼєкти енергетики на Одещині: тисячі родин були без світла

Поки працює із обмеженнями

У звʼязку із введеними обмеженнями цей енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 мегаватів на годину. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково.

Енергоатом робить усе задля забезпечення електроенергією споживачів у цей складний для країни час,

– мовиться в повідомленні.

Українські енергетики роблять все можливе, що українці не відчували дефіциту потужностей на тлі поновлення ворожих ударів по енергосистемі нашої держави.

Російські атаки повністю зруйнували Зміївську ТЕС