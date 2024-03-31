Енергоблок Хмельницької АЕС вдалося під'єднати до енергомережі після відновлювального ремонту. Це зробили на 2 тижня раніше, аніж планували.
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Поки працює із обмеженнями
У звʼязку із введеними обмеженнями цей енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 мегаватів на годину. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково.
Енергоатом робить усе задля забезпечення електроенергією споживачів у цей складний для країни час,
– мовиться в повідомленні.
Українські енергетики роблять все можливе, що українці не відчували дефіциту потужностей на тлі поновлення ворожих ударів по енергосистемі нашої держави.
Російські атаки повністю зруйнували Зміївську ТЕС
- Вночі та вранці 22 березня окупанти вдарили по Україні понад 150 ракетами й "Шахедами". Ворог намагався атакувати критичну інфраструктуру нашої держави, аби дестабілізувати енергетичну ситуацію. Так, наразі відомо, що російські атаки повністю зруйнували Зміївську ТЕС.
- Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота. Однак у подальшій перспективі планується відновлення станції.
- За його словами, станом на зараз не працює жоден енергоблок станції. Голова наглядової ради стверджує, що ситуація зараз навіть гірша за ту, що була наприкінці літа 2023 року.