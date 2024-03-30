У ніч на 30 березня Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами". Внаслідок ворожого обстрілу в Одеській області тисячі родин були без світла.

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В Одеські області були пошкоджені об'єкти енергетики

Зранку 30 березня у ДТЕК повідомили, що вночі російські загарбники вкотре атакували південь України. Так, під ударом окупантів, на жаль, опинилася й Одеська область.

Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок атаки було пошкоджено критичну інфраструктуру, а саме - об'єкти енергетики. За даними ДТЕК, понад 68 тисяч родин залишились без світла.

Однак повідомляється, що наразі в області вдалося відновити електропостачання.

Станом на 10:00 вдалося повернути електроживлення для всіх домівок. Вірте в енергетиків,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

Що відомо про нічну ворожу атаку: основне