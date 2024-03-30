У ніч на 30 березня Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами". Внаслідок ворожого обстрілу в Одеській області тисячі родин були без світла.
Дивіться також Очікуємо ударів з різних сторін, – Повітряні сили про розміщення "Цирконів" у Криму
В Одеські області були пошкоджені об'єкти енергетики
Зранку 30 березня у ДТЕК повідомили, що вночі російські загарбники вкотре атакували південь України. Так, під ударом окупантів, на жаль, опинилася й Одеська область.
Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок атаки було пошкоджено критичну інфраструктуру, а саме - об'єкти енергетики. За даними ДТЕК, понад 68 тисяч родин залишились без світла.
Однак повідомляється, що наразі в області вдалося відновити електропостачання.
Станом на 10:00 вдалося повернути електроживлення для всіх домівок. Вірте в енергетиків,
– йдеться у повідомленні ДТЕК.
Що відомо про нічну ворожу атаку: основне
- Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що українські військові майже три години "полювали" на ворожі дрони-камікадзе.
- Вона зауважила на тому, що ударні БпЛА ворог спрямував з південного напрямку на південні та південно-східні регіони у зоні відповідальності ОК "Південь". Водночас частина Дніпропетровської області була масованіше атакована.
- Цієї ночі росіяни вдарили по Донеччині 4 зенітними керованими ракетами С-300/С-400. Також окупанти атакували дронами з мису Чауда, що в Криму. Усього було зафіксовано пуски 15 "Шахедів".
- За її словами, там чотири дрони виявили та знищили. На жаль, уламки одного з них впали на елеватор, і там спалахнула пожежа. Але критичних руйнувань не допущено і люди не постраждали.
- Окрім того, два "Шахеди" загарбники спрямували по енергетиці Одещини. Однак, "полювання" українських бійців було успішним. Так оборонці знищили обидва ворожих дрони-камікадзе.
- Також ворог продовжує тероризувати обстрілами мирне населення правобережжя Дніпра, прифронтових територій на Запоріжжі та Донеччині. Під удар потрапила і Херсонська область.
- Зокрема, голова Полтавської ОВА зазначив, що ця ніч в області була також неспокійною. Російські загарбники вкотре атакували безпілотниками, є кілька влучань в інфраструктурний об'єкт на території району. Постраждалих немає.