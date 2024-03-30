В ночь на 30 марта Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". В результате вражеского обстрела в Одесской области тысячи семей были без света.
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В Одесской области были повреждены объекты энергетики
Утром 30 марта в ДТЭК сообщили, что ночью российские захватчики в очередной раз атаковали юг Украины. Так, под ударом оккупантов, к сожалению, оказалась и Одесская область.
Согласно обнародованной информации, в результате атаки была повреждена критическая инфраструктура, а именно – объекты энергетики. По данным ДТЭК, более 68 тысяч семей остались без света.
Однако сообщается, что сейчас в области удалось восстановить электроснабжение.
По состоянию на 10:00 удалось вернуть электропитание для всех домов. Верьте в энергетиков,
– говорится в сообщении ДТЭК.
Что известно о ночной вражеской атаке: основное
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные почти три часа "охотились" на вражеские дроны-камикадзе.
- Она отметила на том, что ударные БПЛА враг направил с южного направления на южные и юго-восточные регионы в зоне ответственности ОК "Юг". В то же время часть Днепропетровской области была массированно атакована.
- Этой ночью россияне ударили по Донецкой области 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400. Также оккупанты атаковали дронами с мыса Чауда, что в Крыму. Всего было зафиксировано пуски 15 "Шахедов".
- По ее словам, там четыре дрона обнаружили и уничтожили. К сожалению, обломки одного из них упали на элеватор, и там вспыхнул пожар. Но критических разрушений не допущено и люди не пострадали.
- Кроме того, два "Шахеды" захватчики направили по энергетике Одесской области. Однако "охота" украинских бойцов была успешной. Так защитники уничтожили оба вражеских дрона-камикадзе.
- Также враг продолжает терроризировать обстрелами мирное население правобережья Днепра, прифронтовых территорий в Запорожье и Донецкой области. Под удар попала и Херсонская область.
- В частности, председатель Полтавской ОВА отметил, что эта ночь в области была также неспокойной. Российские захватчики в очередной раз атаковали беспилотниками, есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории района. Пострадавших нет.