В ночь на 30 марта Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". В результате вражеского обстрела в Одесской области тысячи семей были без света.

Смотрите также Ожидаем ударов с разных сторон, – Воздушные силы о размещении "Цирконов" в Крыму

В Одесской области были повреждены объекты энергетики

Утром 30 марта в ДТЭК сообщили, что ночью российские захватчики в очередной раз атаковали юг Украины. Так, под ударом оккупантов, к сожалению, оказалась и Одесская область.

Согласно обнародованной информации, в результате атаки была повреждена критическая инфраструктура, а именно – объекты энергетики. По данным ДТЭК, более 68 тысяч семей остались без света.

Однако сообщается, что сейчас в области удалось восстановить электроснабжение.

По состоянию на 10:00 удалось вернуть электропитание для всех домов. Верьте в энергетиков,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Что известно о ночной вражеской атаке: основное