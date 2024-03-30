Как сообщалось ранее, если уже произошло применение такого оружия, то с украинской стороны точно продолжается анализ и подсчет всех возможных алгоритмов для ударов. Вероятно, пусковые установки для этих ракет сосредоточены на Крымском полуострове.
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Ожидаем удары врага с разных сторон
Начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что скорее всего россияне выбрали базу Крыма для размещения гиперзвуковых ракет "Циркон", поскольку оттуда удобно обстреливать Одессу и другие южные районы Украины.
Он также отметил, что "пока" российские захватчики имеют свой так называемый Крымский мост, которым они могут поставлять туда много техники и материалов для ее обслуживания. То есть такие логистические возможности врага являются одним из главных факторов размещения вооружения на территории временно оккупированного полуострова.
Мы ожидаем ударов с разных сторон. Также они используют свои самолеты, чтобы атаковать нас из Воронежской, Курской области. Вот, например, как этой ночью они атаковали нас из Белгородской области, из Рязанской области,
– отметил представитель Воздушных сил.
Евлаш добавил, что российские захватчики пытаются наносить удары по Украине не только с территории Крыма. По его словам, есть также другие регионы, откуда ожидаем ударов со стороны России.
Россияне уже дважды запускали ракеты "Циркон": основное
- Утром 25 марта оккупанты запустили баллистические ракеты в направлении Киева. По предположениям, эти ракеты могли быть новейшей разработкой российских военных, а именно гиперзвуковые ракеты "Циркон". Все ракеты были успешно уничтожены.
- Баллистические ракеты были выпущены с территории Крыма. В результате атаки десять человек получили травмы различной тяжести. Среди них – девушка-подросток и двое беременных женщин.
- Скорость этой ракеты чрезвычайно велика, что позволяет ей долететь до крупнейших украинских городов за несколько минут. "Циркон" относится к гиперзвуковому оружию. Скорость таких средств составляет 5 махов. Один мах эквивалентен 1.2 тысячам километров в час.
- Известно, что "Циркон" можно сбить, он летит не совсем туда, куда надо, а также содержит меньше взрывчатки, чем сообщалось. Это оружие удалось перехватить, в частности благодаря системе Patriot.