Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что Россия действительно может массово атаковать Украину "Цирконами". Однако внезапной такая атака уже не будет.

Смотрите также Опаснее "Кинжала": за сколько минут "Циркон" долетает до крупнейших городов

Сколько таких ракет могут выпустить за раз

Если уже произошло применение такого оружия, то с украинской стороны точно продолжается анализ и подсчет всех возможных алгоритмов для ударов. Вероятно, пусковые установки для этих ракет сосредоточены на Крымском полуострове.

Это не численная группировка. Например, "Искандеров" насчитывали где-то до 140, но ни разу не было подтверждено, что есть залп во все 140 ракет. Если одномоментных пусков "Цирконов" будет 3 – 4, ну максимум 10, то это для нашей противовоздушной обороны посильная цель,

– отметил Петр Черник.

Он добавил, что нельзя на 100% утверждать, что если полетит 10 ракет, то всех их собьют, но достичь показателя 6 –7 вполне возможно. Системы Patriot очень хорошо работают. Качество своей работы они уже продемонстрировали.

Что известно о ракетах "Циркон"