Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что Россия действительно может массово атаковать Украину "Цирконами". Однако внезапной такая атака уже не будет.
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Сколько таких ракет могут выпустить за раз
Если уже произошло применение такого оружия, то с украинской стороны точно продолжается анализ и подсчет всех возможных алгоритмов для ударов. Вероятно, пусковые установки для этих ракет сосредоточены на Крымском полуострове.
Это не численная группировка. Например, "Искандеров" насчитывали где-то до 140, но ни разу не было подтверждено, что есть залп во все 140 ракет. Если одномоментных пусков "Цирконов" будет 3 – 4, ну максимум 10, то это для нашей противовоздушной обороны посильная цель,
– отметил Петр Черник.
Он добавил, что нельзя на 100% утверждать, что если полетит 10 ракет, то всех их собьют, но достичь показателя 6 –7 вполне возможно. Системы Patriot очень хорошо работают. Качество своей работы они уже продемонстрировали.
Что известно о ракетах "Циркон"
- Россия уже второй раз использовала их для своих ударов. Это произошло во время обстрела Киева 24 марта. Обе цели сбила ПВО. В Воздушных силах отметили, что использование столь сложного и дорогостоящего оружия свидетельствует о том, что оккупанты имеют дефицит в других средствах.
- Скорость этой ракеты чрезвычайно велика, что позволяет ей долететь до крупнейших украинских городов за несколько минут. "Циркон" относится к гиперзвуковому оружию. Скорость таких средств составляет 5 махов. Один мах эквивалентен 1.2 тысячам километров в час.
- После обнаружения обломков ракет, эксперты сделали первые выводы. Так стало известно, что "Циркон" можно сбить, он летит не совсем туда, куда надо, а также содержит меньше взрывчатки, чем сообщалось. Это оружие удалось перехватить, в частности благодаря системе Patriot.