Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що Росія справді може масово атакувати Україну "Цирконами". Однак раптовою така атака вже не буде.
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Скільки таких ракет можуть випустити за раз
Якщо вже відбулося застосування такої зброї, то з українського боку точно триває аналіз і підрахунок всіх можливих алгоритмів для ударів. Ймовірно, пускові установки для цих ракет зосереджені на Кримському півострові.
Це не є чисельне угруповання. Наприклад, "Іскандерів" нараховували десь до 140, але жодного разу не було підтверджено, що є залп у всі 140 ракет. Якщо одномоментних пусків "Цирконів" буде 3 – 4, ну максимум 10, то це для нашої протиповітряної оборони посильна ціль,
– зауважив Петро Черник.
Він додав, що не можна на 100% стверджувати, що якщо полетить 10 ракет, то всіх їх зіб'ють, але досягти показника 6 –7 є цілком можливо. Системи Patriot дуже добре працюють. Якість своєї роботи вони вже продемонстрували.
Що відомо про ракети "Циркон"
- Росія вже вдруге використала їх для своїх ударів. Це сталося під час обстрілу Києва 24 березня. Обидві цілі збила ППО. У Повітряних силах зауважили, що використання настільки складної та дорогої зброї свідчить про те, що окупанти мають дефіцит в інших засобах.
- Швидкість цієї ракети надзвичайно велика, що дозволяє їй долетіти до найбільших українських міст за кілька хвилин. "Циркон" належить до гіперзвукової зброї. Швидкість таких засобів становить 5 махів. Один мах еквівалентний 1.2 тисячам кілометрів за годину.
- Після виявлення уламків ракет, експерти зробили перші висновки. Так стало відомо, що "Циркон" можна збити, він летить не зовсім туди, куди треба, а також містить менше вибухівки, ніж повідомлялося. Цю зброю вдалося перехопити, зокрема завдяки системі Patriot.