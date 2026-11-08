"Я думал, что погибну": интервью ирландского журналиста о поездке по фронту и решающем сражении за Краматорск

От гуманитарной миссии в Олешках до поездки по всей линии фронта – ирландский журналист Кейлин увидел, как Россия пытается не только захватывать украинские территории, но и создавать собственную картину войны. Во время путешествия он побывал в городах и селах, которые российская пропаганда уже успела объявить захваченными, хотя на самом деле там не было окупантов. А еще – своими глазами увидел, как война меняет украинские города, и пообщался с военными, которые продолжают их защищать.

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В интервью 24 Каналу ирландский журналист и режиссер-документалист Кейлин Робертсон объяснил, почему Россия согласилась на временное прекращение огня в Олешках и стоит ли ожидать повторения таких гуманитарных миссий. Также он рассказал о ситуации на фронте, проблемах со Starlink и поделился наблюдением, что Россия истощена и уже не способна наступать по всему фронту, поэтому ситуация все больше сосредотачивается вокруг Краматорска.

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Почему Россия согласилась на гуманитарную миссию в Олешках

В Олешках произошло временное прекращение огня, и люди могли выбрать, куда уехать – на подконтрольную Украине территорию или в Россию. Честно говоря, эти противоречивые сообщения сбивают меня с толку. Я читаю немало комментариев и сообщений украинских журналистов, живущих в США, и они пишут, что к организации этой операции изначально присоединились Россия и Соединенные Штаты. Остальные имеют противоположное мнение. Как вы оцениваете произошедшее, учитывая, что российская пропаганда теперь активно создает России имидж гуманного государства?

Самое главное, что люди, которых годами держали в заложниках, наконец-то вернулись на подконтрольную территорию Украины. Кадры, на которых они выходят из автобусов и оказываются в безопасности , безусловно, дают повод для радости. В то же время нужно помнить, кто вообще повлек за собой этот гуманитарный кризис, ведь теперь разворачивается масштабная пропагандистская кампания, призванная исказить правду о ее причинах.

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Семья Трампа сможет заявить, что добилась остановки огня в Украине. Его аудитория не различает прекращение огня в Олешках и по всей Украине. Многие поклонники MAGA вообще не знают, продолжается ли до сих пор война.

Так что Трамп получил нужную политическую картинку. Но всеобщего прекращения огня не было. На вокзале в Днепре погибли 14 человек. Погибли люди в Сумах и в Чернигове. Удары были и по городу, где мы сейчас находимся.

Путин тоже получает возможность распространять пропаганду. Мол, я хочу мира, я же разрешил это прекращение огня. Но надо помнить, кто все это привел. Именно Россия не разрешала этим людям уехать.

Amnesty International и Human Rights Watch задокументировали, как в 2023 году Россия взорвала дамбу, затопив все эти дома. Жители Олешек не могли уехать, потому что их использовали как живой щит.

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Россияне размещали в городе операторов FPV-дронов и артиллерию, обстреливая Херсон и терроризируя людей. Им выгодно, чтобы там оставались гражданские, ведь это затрудняет для Украины ответный огонь. Я сотрудничал с операторами дронов по всей Украине, наблюдая, как они принимают решение о целях и ударах.

Множество раз слышал: сюда бить нельзя, здесь живет гражданский. Или: эту машину мы знаем, это гражданский. Россияне размещают свои позиции в городах для того, чтобы Украине было труднее их поражать.

Но что важно – куда поехали эти автобусы. Автобусы, которые выезжали из Олешек возвращали в сторону подконтрольной Украине территории. В Россию отправилось совсем немного. И это дает исчерпывающий ответ на вопрос, чего действительно хотят украинцы в оккупации. Россия распространяет ложь о том, что они якобы хотят быть ее частью, проводит референдумы под дулами автоматов, говорит, что эти люди говорят по-русски и стремятся к возвращению Советского Союза. Но автобусы уехали в Украину, и этим все сказано.

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Даже представители Белого дома и посланник Трампа говорят о том, что эти русскоязычные люди ссылаются на референдумы, проведенные под дулами автоматов, и эти тезисы повторяет даже Трамп. Но достаточно посмотреть, куда поехали автобусы. Эти люди пять лет жили под влиянием российской пропаганды, солдаты каждый день могли говорить им: вас обстреливают украинцы, украинцы – нацисты и зло. Из телевизоров непрерывно лилась российская пропаганда, но они все равно избрали возвращение в Украину.

Это говорит все и об этой войне в целом, ведь люди из Олешек олицетворяют миллионы других украинцев, которые сейчас живут в оккупации. Если бы им дали такую возможность, они тоже вернулись бы в Украину.

Полное интервью: смотрите видео

Я читаю немало комментариев от людей, живущих за границей, в том числе в Европе и США. Они очень рады, что этих людей удалось спасти и вывезти из условий гуманитарной катастрофы, о которой вы говорите. В то же время они осторожно предполагают, что, возможно, это первое такое локальное прекращение огня, за которым последуют и другие подобные операции. Учитывая все, что мы знаем о России, есть ли основания для такого оптимизма?

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Я считаю это маловероятным. Я думаю, это произошло благодаря определенному стечению обстоятельств. Приближались промежуточные выборы в США, а Россия ощущает давление. Ей нужно убедить США в том, что она хочет мира. Все снова стало очень политизированным. Трампу внушали мнение, что Зеленский не хочет мира и его нужно устранить.

Путин использовал эту операцию как пиар, чтобы сделать вид, что Россия поддерживает мирные усилия . Трампу перед промежуточными выборами требовалось нечто, что он мог бы назвать победой, а одним из его предвыборных обещаний было спасение Украины. Теперь можно сказать: я добился прекращения огня. Таким образом, возникли благоприятные для этой операции обстоятельства.

Поэтому, к сожалению, я считаю повторение такого сценария маловероятным. Само соединение этих обстоятельств и объясняет, почему на повторение трудно рассчитывать. Я бы не исключал это полностью, но Россия будет действовать по гуманитарным соображениям или ради мира только для камер и когда это приносит политические дивиденды, как сейчас.

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Какая российская ложь поразила Кейлина во время путешествия вдоль фронта

Вы совершили одну из крупнейших рабочих поездок по Украине – побывали на юге и востоке страны, и в местах, где уже бывали много раз, и там, куда добрались впервые. Расскажите поподробнее об этом путешествии и обо всем, что вам пришлось пережить? Я знаю, что вы, в частности, побывали в Вилкове. Его называют маленькой украинской Венецией из-за воды и стоящих прямо возле нее дома. Я очень хочу услышать о ваших впечатлениях.

Это было невероятно. Я хотел сделать то, чего еще не видел в работах других иностранных журналистов – посещать разные участки фронта так, чтобы показать его целостно, как он меняется, как люди каждый день выживают и за что действительно идет борьба. Это ведь не просто линия между двумя армиями. Именно здесь демократия и свобода противостоят фашизму. Здесь определяется будущее безопасности всей Европы, и держат эту линию невероятные люди.

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Чтобы по-настоящему это понять, я хотел проехать вдоль всего фронта . Я все еще истощен после этой поездки, потому что почти всюду мы находились на позициях, жили и ночевали вместе с военными. Это было изнурительно, но в то же время невероятно. Начали мы с Вилкового на юге. До приезда я ничего не знал об этом месте.

Вы говорили, что там уже бывали.

Нет, но я знаю, что в Украине есть такой маленький город и что там очень хорошо. По крайней мере, так все говорят. Мне оно напомнило смесь старой Венеции и Нового Орлеана. Озера вокруг, местная природа – все очень необычное. Я также познакомился с работающими там экологами. Они рассказывали о сотнях разных видов, в частности о редких растениях. Там своя удивительная экосистема.

Мы начали оттуда еще и для того, чтобы показать: фронт начинается не только в Херсоне. Он простирается с самого южного края Украины. Россия пытается отрезать юг Одесской области от остальной страны. Добраться туда можно только несколькими путями. Один проходит у моря, но его постоянно обстреливают, мост разрушен. А другой – из-за Молдовы. Россияне обстреливают и этот переход, так что нам пришлось несколько часов ждать, чтобы туда попасть.

В ночь перед нашим приездом по Вилково нанесли 35 ударов. Они пытаются сделать это место непригодным для жизни, ведь именно здесь Дунай выходит к Черному морю. История этих городов и сел – огромная часть европейской истории и торговли. Когда говорят об Украине, за что здесь воюют и теряют, надо понимать: речь идет не просто об участках земли. Это очень хорошие места с богатым наследием и европейской историей, которая уходит в древние времена.

Оттуда мы отправились на север вдоль удивительного побережья . Кое-где оно напоминает виды Трои, но почти на всем пути к самой Одессе стоят предупредительные знаки о минах, люди больше не могут даже отдыхать на этом побережье. Со мной была Зарина Забриски. Мы заезжали в прибрежные города, в частности, в Залив. Там аквапарки, пляжные дома, все оборудовано для отдыха у моря. Но все заминировано и разрушено.

Россия пытается перекрыть Украине жизненно важные торговые пути, чтобы заблокировать экспорт зерна. В то же время, поражает, насколько мало у украинцев осталось мест, где можно побыть у моря. У Украины было огромное побережье, а теперь осталась крошечная полоска – только Одесса. И это вынудило меня вспомнить детство.

Я ездил в Трамор на юге Ирландии и много времени проводил у океана. Если бы я больше не мог попасть в такое место, это было бы так, словно кто-то унес мои детские воспоминания. Именно такое чувство у меня возникло. И это тоже одна из огромных потерь в этой войне.

Вы правы, для нас это жгучая боль. У нас осталось так мало мест, где можно отдохнуть и восстановиться. Да и сама Одесса далеко не самое спокойное место для отдыха.

Впоследствии мы покажем несколько кадров, которые мы сняли. Там все было полностью разрушено.

Мне очень тяжело на это смотреть. Я будто пытаюсь оградиться от этих эмоций.

Иногда хочется сохранить эти места такими, какими они остались в воспоминаниях. Многие хотят помнить их такими, какими видели в детстве. Хочется помнить, как было хорошо, и совсем не хочется видеть, во что они превратились теперь. Я это полностью понимаю.

В то же время я рад, что мы все это сняли, ведь многие представляют, будто Украина заканчивается Одессой, а фронт проходит вот здесь. Мне хочется показать, насколько велика эта страна и как много у нее разрушают и уносят. Потом мы поехали дальше севернее Одессы, и я купался в соленых озерах. Соль и лечебные грязи. Вы, вероятно, такое видели. Многим это не нравится, но меня этот опыт поразил.

В детстве мы часто поступали так в Крыму. Это было очень приятно и такие процедуры популярны. Их считают полезными для костей, кожи, здоровья в целом.

Да, а когда садится солнце, все становится розовым и напоминает марсианский пейзаж. Я зашел в это озеро примерно в километре от берега, а воды все равно было совсем мало. Как это возможно? Я был словно на другой планете, и это было только начало путешествия, а мы уже открывали для себя такие удивительные места, словно они действительно из другого мира.

Дальше мы поехали в Очаков . Это был очень необычный опыт, ведь Очаков уже годы постоянно атакуют FPV-дроны. Но нам удалось найти мгновение, чтобы выглянуть из-за кустов и увидеть всю Кинбурнскую косу. Прямо у моря есть высокий холм, откуда он виден полностью. Слева также видны Станиславские горы. Это был невероятный, почти сказочный пейзаж. Вода сверкала, это был прекрасный день. В море виднелись древние укрепления, построенные еще во времена, когда французы воевали за Крым. И это просто удивительно.

И именно там начинается другой фронт. До этого вы видите последствия ежедневных ракетных ударов по городам, а здесь появляются FPV-дроны. Вы оказываетесь поближе к россиянам. Их близость ощущается физически. Внутри все сжимается. Где-то рядом проходит граница, которую нельзя пересекать. И это чувство начинается в Очакове.

Далее мы проехали через Николаев и вернулись в Херсон . Там меня поразило то, чего я раньше не замечал. Центр города полностью зарастает. Он начинает напоминать Припять – еще один украинский город, уничтоженный Советским Союзом. Теперь это происходит с Херсоном. Там невозможно даже убрать опавшие листья. Видите, как весь город постепенно поглощает растительность? Очень странно. Как в одной из телепрограмм о жизни после исчезновения людей.

Затем мы продолжили двигаться на север, жили на позициях в Запорожье . И именно во время этой поездки я впервые начал замечать, что стою в местах, где, по словам Путина, его армия уже находится там . Так мы начали обнаруживать целый пласт русской лжи. Впервые это произошло в Запорожье.

Мы подъехали примерно на 6 километров к российским позициям у Каховского водохранилища, которое теперь осушено. Я сижу с военными, читаю новости, и в этот момент Путин заявляет, что они "захватили деревню", в которой я нахожусь.

Я ничего не мог понять, оглядываюсь и спрашиваю, видели ли здесь русских, потому что я нет. А военные объясняют: россияне так делают, чтобы выдать это за победу и создать впечатление, что они продвинулись дальше, чем на самом деле. Это очень удивительно.

Потом я поехал дальше на восток в Святогорск и увидел то же самое. Это прекрасный город. Я говорю с городским головой, смотрю в телефон, а там Путин заявляет, что захватил Святогорск. Поэтому я начал искать русских солдат, которые якобы должны быть повсюду. Заглядывал в мусорники, в туалете. Все сиденья на унитазах были на месте, значит, россияне туда не заходили.

Я спрашивал у местных. Россияне лгут, это их тактика. И так было на протяжении всей поездки. Даже в Харьковской области мы были в городах, о захвате которых россияне недавно заявляли. Это было первое открытие, которое мы начали документировать: сколько российских завоеваний ложь.

Это очень важно, ведь если Россия заявляет, что линия фронта проходит в определенном месте, и убеждает Трампа, то в случае прекращения огня его могут зафиксировать именно по этой линии. А что тогда будет с живущими там украинцами? Их могут вынудить покинуть эти места.

В то же время мы заметили, что в северных регионах, постоянно атакующих FPV-дронами, последние месяцы стало гораздо тише. Я спрашивал об этом местных жителей и мэров. Они не знали ответа. Один мэр повел меня на холм в 4 километрах от российской границы. Оттуда были видны русские башни, но там было очень тихо. Я спросил, почему вдруг стало так тихо. Они ответили, что не знают.

Когда мы вернулись в Донбасс, я поговорил об этом с командирами. Они объяснили, что сейчас боевые действия больше усилились именно в направлении Краматорска. Это означает, что у России уже нет ресурсов для ведения боевых действий вдоль всего фронта. Чтобы взять Краматорск, ей приходится опрокидывать подразделения с других участков, поэтому там, где мы были, стало тише.

Это наблюдение свидетельствует о том, что России не хватает техники, чтобы давить на Украину по всей линии фронта. Это показывает, что Россия во многих аспектах уже истощена. Похоже, что российские солдаты уже не верят, что могут захватить всю Украину, дойти до Киева или хотя бы до берегов Днепра. Похоже, и Путин и российские солдаты уже осознали, что этих целей им не достичь.

Они не могут захватить даже половину Украины. Максимум, на что они еще способны взять еще один город в поясе укрепленных городов. Там сейчас и сосредотачиваются бои. Это многое говорит о дальнейшем развитии событий, и я не думаю, что ситуация вернется к тому, какой была раньше. По-моему, все сосредоточится на боях за этот пояс укрепленных городов, а потом россияне исчерпают силы.

Мы слышали все эти разговоры о новой мобилизации, которая так и не состоялась, о северокорейцах. В общем, темп замедлился. В то же время в Краматорске интенсивность ударов превышала все, что я раньше видел в Украине. Ежедневно по этим городам сбрасывают 40 КАБов. Поднимаете голову и видите в небе сразу несколько следов от самолетов. Я никогда раньше такого в Украине не видел. Неужели Ryanair летает над Донбассом? А потом самолет разворачивается, сбрасывает управляемую авиабомбу, и взрывы раздаются вокруг. Я наблюдал за этим из многоэтажек. Россияне действительно сосредоточили усилия на этом месте.

Еще одна трудная новость. С 1 ноября комендантский час в Краматорске начинается в 4 часа дня. Большинству магазинов и ресторанов приказали закрыться. Город становится зоной боевых действий, красной зоной. Теперь я даже не могу попасть туда без специального сопровождения. Волонтеров туда больше не пускают. Именно в такой ситуации оказалась Дружковка пять месяцев назад, а Константиновка – около 13 месяцев назад.

Я думаю, причина в том, что россияне близятся к городу. Это разрывает сердце. Я люблю Краматорск. Все эти места прекрасны, но если русские и дойдут до города, я думаю, именно там они окончательно иссякнут и в войне что-то изменится. Не думаю, что они смогут продвинуться дальше этого пояса укрепленных городов.

Создается впечатление, будто все идет к решающей битве за Краматорск, после которой, по крайней мере на несколько лет, может наступить затишье. Такое у меня чувство после путешествия вдоль всего фронта, когда удалось увидеть, сколько у них на самом деле осталось техники и сил. И они могут вообще не дойти до города.

Когда я был на Лиманском направлении, россияне пытались охватить пояс укрепленных городов с флангов и обойти его, продвигаясь со стороны Доброполья и Лимана. Операция в Италии сорвала попытку охвата с севера. Этого больше нет. Но они и дальше наступают в сторону города из Бахмутского направления. Не думаю, что эти города устоят. Россияне могут их увлечь.

Как Украина готовится к обороне Краматорска

В то же время украинская армия наносит им огромные потери, которые трудно восполнять. Не знаю, насколько точны эти данные, но, кажется, за последние несколько месяцев Россия ежемесячно теряет около 50 тысяч солдат убитыми и ранеными. По крайней мере, такую статистику мы видим.

Да, они постоянно теряют солдат. Практически всюду я работал конкретно с операторами FPV-дронов и лицезрел изображения с их камер. На экранах были целые дороги и тропы, покрытые телами погибших русских солдат. На некоторых кадрах практически сотни. Я могу показать вам их, но придется размыть детали. Россияне даже не уносят своих раненых и погибших, просто оставляют их повсюду.

И они будут продолжать это делать, пока не иссякнут силы. Они готовы потерять и 100 тысяч в месяц, чтобы добраться до этого пояса укрепленных городов.

А украинцы создали там очень мощные укрепления. Под Краматорском теперь проложены новые, хорошо укрепленные сети тоннелей. То, как они готовят город к обороне, поражает. Здесь множество зубов дракона и колючей проволоки, а россияне в это время его уничтожают. КАБ обладает огромной разрушительной силой. Если бы одна такая бомба упала на Париж или Лондон, об этом месяце говорили бы во всех новостях. А здесь каждый день на город падает от 35 до 40.

Поэтому, даже если россияне и не доберутся до города, они его разрушат. Очень тяжело это говорить. Мы ездили туда вместе с Зариной. Она не была там с января 2023 года. Тогда я впервые приехал в Украину и снимал свой первый документальный фильм. А она была со мной. Теперь масштабы разрушений ее просто ошеломили. Она говорила: "Не могу поверить, что они здесь натворили". И это говорит человек, живущий в Херсоне.

Но как бы ни развивались события, украинцы делают все возможное, чтобы удержать город. И я надеюсь, что им это удастся. Есть там и духовный аспект, который тоже невероятно поражает.

Почему украинцы остаются в прифронтовых городах

Есть еще украинцы, которые живут в прифронтовых городах, как вы говорите, на их города падает по 35, а то и по 50 управляемых авиабомб, но они решили там оставаться. Я все время думаю, сколько же нужно выдержки, чтобы переживать эти варварские удары, ужасы войны и, несмотря ни на что, оставаться на своей земле. Что эти люди говорят вам?

Каждый раз, когда я спрашиваю, планируют ли они уехать или готовы прекратить борьбу, они смотрят на меня как на сумасшедшего, говорят, что это их духовная обязанность . Много лет я стремился передать дух людей Донбасса, но это удалось только в этот раз, когда я организовал встречу за пределами Краматорска.

Это сложно, потому что военные все время на позициях. С военными непросто установить контакт. Встречу я организовал в 20 километрах от линии фронта на Донбассе. В Краматорске для этого есть несколько препятствий.

Я встречаю невероятных военных из разных подразделений, воюющих с самого начала войны. Мы начинаем разговор, кадры просто отличные, вокруг летят искры. Я спрашиваю, за что они борются и что ими двигает. И их ответы были невероятны. Многим из них по 25 лет, и четверть жизни для них – это война.

Я даже спрашивал, не хотят ли они оставить все это и вернуться домой, в родной город, туда, где выросли. А они отвечали: "Мы не можем вернуться к нормальной жизни, пока не прогоним врага из нашей земли". Невероятно, что люди моложе меня проявляют такую мудрость.

Последнее, что меня поразило: на следующее утро в 6:00 должны были крестить людей в озере близ Краматорска. Там небезопасно, но мы приехали. Утро выдалось тихим и прекрасным. Приехали военные. Они не слишком религиозны, но считают это своей родной страховкой: если погибнут и попадут на небеса, то хотя бы будут крещены. И это также свидетельствует об их смелости.

Как говорится, на войне атеистов не бывает. Когда опасность подходит близко, вы начинаете обращаться к Богу и молиться.

Это меня поразило. Они знают, что в любой момент может произойти хуже всего, но все равно каждый день продолжают воевать. Они снимают с себя одежду, священник поддерживает их, читает Библию и одновременно напоминает им об их отваге и необходимости быть сильными. Они заходят в воду, а выходят из нее уже словно возрожденными, готовыми снова отправиться в бой. Это просто невероятно. Я думаю, это самые красивые кадры, которые мне приходилось снимать.

Это была военная сторона всего происходящего, а остальные – это съемки мест, где раньше никогда не бывали иностранные журналисты. Я побывал в самых отдаленных северных районах, где общался с местными жителями и мэрами. Они удивлялись, что я приехал из Ирландии. Это приграничные села на севере, за Шосткой, далеко за Сумами.

Эти места меня ошеломили. Я каждые полчаса искал о них информацию. В некоторых деревнях были монастыри, древние тоннели и пещеры, которым сотни, а возможно, и тысяча лет. А вокруг удивительная природа, заповедные парки, холмы, реки и озера. Я даже не подозревал, что такие места есть. Я живу здесь уже много лет, и ищу красивые места в Украине. Это показывает, сколь велика Украина и сколько ее удивительных мест под угрозой.

И когда украинцы рассказывают, за что борются, они подразумевают и всю эту удивительную красоту своей страны. Это не просто территория. Если мир увидит, какая невероятная Украина и что ей угрожает, то сможет почувствовать такую связь с ней, как есть. Это было невероятное путешествие, но оно меня очень изменило и истощило.

По меньшей мере, 7 раз я был уверен, что мы погибнем. Столь близко мы оказывались к опасным событиям. Все это будет в фильме.

Я до сих пор осмысляю все пережитое и параллельно монтирую фильм. Но это было невероятное путешествие. В детстве я мечтал о путешествии через всю Америку, но именно это путешествие станет самым выдающимся в моей жизни.

Сможет ли Украина разработать альтернативу Starlink

Во время вашей поездки параллельно разразился еще один скандал вокруг Starlink и Starshield. Действовали определенные ограничения. У нас не было привычной скорости работы системы, поэтому не могли перехватывать российские ракеты и скоростные беспилотники. Это также помешало продолжению многих украинских операций. Общались ли вы с военными об этом, а также о возможных альтернативах Starlink и Starshield?

Это произошло, когда я был на севере страны, и это абсурд . Starlink замедлялся уже после 100 километров в час, хотя должен был работать на скорости до 160. Командиры говорили, что есть проблемы, хотя и не во всех системах, но у Starshield проблемы возникали.

Я решил выяснить, что происходит, и послушал Илона Маска. Похоже, он даже не слышал о Starlink. Он спросил Трампа, что произошло, а тот не слышал о Starlink и вообще никто не знает, что такое Starlink. Мол, не спрашивайте нас об этой удивительной технологии. Никто в США не хотел брать на себя ответственность за это.

В конце концов, выяснилось, что Маск намеренно замедлил Starlink, а затем оправдывался, что его ресурсы не предназначены для войны. Он не хотел признавать этого, потому что знал, что делает неправильно. Он знал, что его действия могли стоить людям жизни, но признал это только после журналистского расследования.

Сейчас Украина должна сделать все возможное для разработки собственной системы, независимой от Илона Маска и такой, которую никто не сможет просто отключить.

Скорость работы постоянно снижалась. Я подумал, что Starlink должен вернуть деньги за оборудование, если компания обещает услугу, а затем отключает ее по своему усмотрению. Это практически плохой продукт. Никто больше не должен пользоваться Starlink. Как только появится альтернатива, нужно возвращать оборудование и потребовать деньги обратно.

В ближайшие 1 – 2 года равноценной альтернативы Starlink, по-видимому, не будет. Нужны собственные спутники, а Европа долго закрывала глаза. Они знали, что нужна собственная система, но ничего не сделали, потому что не осознают российскую угрозу. Ежедневно выдают россиянам по 500 тысяч шенгенских виз. Они принимают русских туристов, а не разрабатывают альтернативу Starlink. Потому им это не интересно.

Но Украина что-нибудь придумает. Мир сомневается в Украине, а она каждый раз находит выход. Украина смогла справиться с баллистическими ракетами и остановила российскую армию. Найдет и альтернативу Starlink. И тогда продукцию Маска можно будет выбросить на помойку.

Как расположение Белого дома к Путину проявляется в словах и даже детских костюмах.

Еще одна неприятная ситуация разворачивалась именно во время вашей поездки. Это произошло тогда, когда Виткофф сидел напротив российского диктатора за столом в Кремле и назвал его гуманистом. Что вы подумали в этот момент? Может быть, вы думали, что это дипломатическая тактика? Я хочу услышать ваши мысли.

Меня это не удивило. Виткофф просто обожает Путина. Он говорил о нем, как о бывшем любимом, по которому соскучился. Это же человек, подозреваемый в наличии активов в Кремле. Ей вообще не место за столом этих переговоров.

Если, по информации источников, у вас есть финансовые интересы в России, то почему вы взялись договариваться о мире между Россией и Украиной? Понятно, почему он чаще бывает в Кремле, чем в Киеве. Вот почему я столько раз выступал против него.

Хуже всего, что, называя Путина гуманистом, вы фактически прикрываете его военные преступления и даете понять, что все совершенное им вполне нормально. Россия запустила ракеты по Киеву именно тогда, когда Стив Витков вылетал из Москвы. И мы слышали, как они падали на город.

Я спрашивал себя: Белый дом назвал гуманистом того, кто запустил эти ракеты, так это и есть гуманитарная помощь? Я смотрел, как с неба сыпаются обломки, и думал: вот о такой помощи шла речь. Это такая помощь Украине в виде осколков и обломков. Путин не стал дожидаться даже 15 минут после отъезда представителей Белого дома, прежде чем запустить ракеты по жилым домам. Пожалуй, это один из самых плохих дипломатических инцидентов в истории.

Первая леди и президент Соединенных Штатов Мелания Трамп приветствовали детей в разных костюмах. Шрека, Гринча, Бэтмена, Человека-паука и привидения. И среди детей был мальчик, переодетый в российского танкиста, и девочка в костюме "Катюши", таком, как носили в советское время. Что вы об этом думаете?

Наверное, дети подумали, что в костюме Сталина их встретят теплее всего ввиду происходящего. Причин может быть сколь угодно, но все это носило политический характер. В 2023 году дети были в украинских флагах, один из них был в костюме Зеленского. Это было очень мило. Все эти вещи имеют определенный политический подтекст .

Белый дом буквально восхищается Советским Союзом и его диктаторами, а теперь еще и Путиным. Все очевидно. Это тот же человек, который разостлал красную дорожку для Владимира Путина. Интересно, что дети нарядились так на Геловин. Но ведь на Геловин принято переодеваться в тех, кем вы не являетесь, поэтому они немного перепутали.