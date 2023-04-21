Об этом в эфире 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что Путин начал осознавать, что его ближайшее окружение ему лжет.

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Путин начинает подозревать, что ему врут

По его словам, российский президент Владимир Путин посетил временно оккупированные территории Украины, чтобы попытаться узнать информацию из других источников. Находясь в своем бункере, у него нет доступа к полной картине о положении дел в российской армии.

Его генералы годами воровали все, что можно было украсть. Путин начинает подозревать, что ему врут его приближенные и он решил узнавать информацию из других источников. Но это ему не поможет, – отметил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен о поездке Путина на временно оккупированные территории Украины: смотреть видео

Тизенгаузен рассказал, что в Крыму сейчас полностью остановился рынок недвижимости. Во-первых, никто не хочет покупать, а только продавать. Во-вторых – вся строительная техника вовлечена в строительство фортификационных сооружений на севере Крыма.

"Сейчас в Крыму военное руководство и коллаборанты вывозят по-тихому свои вещи, а низшему звену чиновников говорят: "все хорошо, волноваться не нужно". Коллаборанты среди высшего руководства уже приобрели себе недвижимость в Турции. Таким передаем поздравления и говорим: мы вас найдем, где бы вы ни спрятались и конфискуем все, что вы купили", – добавил политтехнолог.

Визит Путина на временно оккупированные территории Украины