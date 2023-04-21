Про це в ефірі 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що Путін почав усвідомлювати, що його найближче оточення йому бреше.

Дивіться також "Поїздка Шредінгера": як Путін "мандрував" окупованими територіями України

Путін починає підозрювати, що йому брешуть

За його словами, російський президент Владімір Путін відвідав тимчасово окуповані території України, щоб спробувати дізнатись інформацію з інших джерел. Перебуваючи у своєму бункері, він немає доступу до повної картини про стан справ у російській армії.

Його генерали роками крали все, що можна було вкрасти. Путін починає підозрювати, що йому брешуть його наближені і він вирішив дізнаватись інформацію з інших джерел. Але це йому не допоможе, – зазначив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про поїздку Путіна на тимчасово окуповані території України: дивитись відео

Тизенгаузен розповів, що у Криму зараз повністю зупинився ринок нерухомості. По-перше, ніхто не хоче купувати, а лише продавати. По-друге – вся будівельна техніка залучена до будівництва фортифікаційних споруд на півночі Криму.

"Зараз в Криму військове керівництво й колаборанти вивозять по-тихому свої речі, а нижчій ланці чиновників кажуть: "все добре, хвилюватись не потрібно". Колаборанти серед вищого керівництва вже придбали собі нерухомість у Туреччині. Таким передаємо вітання і кажемо: ми вас знайдемо, де б ви не заховались і конфіскуємо усе, що ви купили", – додав політтехнолог.

Візит Путіна на тимчасово окуповані території України