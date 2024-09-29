Российские телеграмм-каналы пишут, что в Курской области дезертировали сразу 15 российских военных. Они отказались идти в очередной мясной штурм, передает 24 Канал.

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Российские военные деморализованы

Армия врага все более деморализуется из-за событий в Курской области. Россияне дезертируют и отказываются идти в штурмы.

В частности, недавно руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко намекнул на удачные действия Сил обороны в Курской области, которые оставляют российских военкоров без комментариев.

Территории, которые украинские военные взяли под контроль, могут стать козырем для Киева в будущих переговорах с Москвой. Об этом говорится в материале Forbes.

Операция ВСУ в Курской области создала стратегическую проблему для российского диктатора Владимира Путина. Это также создает операционные проблемы для России через логистические линии, которые проходят через эту территорию.

Такое мнение в интервью агентству Интерфакс-Украина высказал председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр. По его словам, прорыв границы является разумным шагом Украины в войне.