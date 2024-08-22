Об этом говорится в обзоре Института изучения войны за 21 августа. Там подробно проанализировали ситуацию в Курской области.

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ISW проанализировал ситуацию в Курской области

В ISW отмечают, что в среду, 21 августа ВСУ продвинулись вглубь населенного пункта Вишневка и его окрестностей, а также удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Александровки.

Об этом пишут со ссылкой на геолокационные кадры и сообщения российских военных блоггеров, которые выражают обеспокоенность относительно ситуации на фронте.

Аналитики указывают, что российские подразделения, в частности 200-я гвардейская мотострелковая бригада, несут потери и вынуждены отступать под давлением украинских сил.

Особенно напряженная ситуация сложилась в районе Мартыновки, где войска Украины продолжают продвигаться на север от Суджи, создавая угрозу окружения российских войск. Отмечается, что подразделения 810-й российской отдельной бригады морской пехоты уже оказались в окружении.

Кроме этого, геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что ВСУ также достигли успехов в районе Русской Конопельки, продвинувшись к ее южной части. Это еще больше усиливает угрозу окружения российских сил в Мартыновке и свидетельствует об эффективности украинского наступления.

Что происходит на Курщине / Иллюстративная карта ISW