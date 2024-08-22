Про це ідеться в огляді Інституту вивчення війни за 21 серпня. Там детально проаналізували ситуацію в Курській області.

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ISW проаналізував ситуацію на Курщині

В ISW зазначають, що в середу, 21 серпня ЗСУ просунулися вглиб населеного пункту Вишнівка та його околиць, а також утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки.

Про це пишуть з посиланням на геолокаційні кадри та повідомлення російських військових блогерів, які висловлюють занепокоєння щодо ситуації на фронті.

Аналітики вказують, що російські підрозділи, зокрема 200-та гвардійська мотострілецька бригада, зазнають втрат і змушені відступати під тиском українських сил.

Особливо напружена ситуація склалася в районі Мартинівки, де війська України продовжують просуватися на північ від Суджі, створюючи загрозу оточення російських військ. Зазначається, що підрозділи 810-ї російської окремої бригади морської піхоти вже опинилися в оточенні.

Крім цього, геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що ЗСУ також досягли успіхів у районі Руської Конопельки, просунувшись до її південної частини. Це ще більше посилює загрозу оточення російських сил у Мартинівці та свідчить про ефективність українського наступу.

Що відбувається на Курщині / Ілюстративна карта ISW