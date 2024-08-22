Десантник 82-ї ОДШБр із позивним "Шахтар" розповів, що коли воїни наближалися до кордону, то був ранок – якраз розвиднілося. Військових прикривали танки.

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Як почалися бої на Курщині 6 серпня

Захисники засіли у посадці, відсиділись там та відкрили вогонь по російських вертольотах. В один момент захисники швидко сіли у машини, прорвали кордон і в'їхали в найближче село.

Там наші воїни розосередились і в них зав'язався бій з окупантами.

Вони всі сиділи в кукурудзі. Ми відкрили вогонь з автоматів, з РПГ, з Browning (кулемета – 24 Канал),

– розповів десантник.

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За словами "Шахтаря", окупанти зовсім не очікували на наступ ЗСУ. Ще на блокпосту наші воїни уразили їхній трансформатор, щоб у ворога не було зв'язку.

Все відбувалося настільки швидко, що захисник не запам'ятав усіх деталей подій. Воїн лиш повідомив, що він та його побратими старалися максимально "накривати вогнем" фланги ворога. Для цього залучали РПГ і гранати. Головною ціллю на той час було, щоб росіяни не підходили.

Згодом росіянам взагалі перехотілося контратакувати, проте вони ігнорували пропозиції здаватися в полон. Тому ЗСУ продовжили крити ворогів вогнем.

Наші воїни обстрілювали ворога до сутінків. А коли стемніло, то замаскували бойову техніку, окопалися, виставили "фішку" і по черзі чергували біля машини.

Тієї ночі ворог застосував КАБ та "Гради". Але, попри всі намагання ворога "викурити" наших воїнів із засідки, вони трималися і не викривали себе.

Нагадаємо, що наразі ЗСУ контролюють на Курщині понад 1 250 квадратних кілометрів та 92 населені пункти. Це офіційні дані станом на 19 серпня – такі факти навів президент Володимир Зеленський.