Доставку груза помощи нашим военным обеспечило Главное управление разведки Минобороны Украины. Бойцы получили помощь от Благотворительного фонда "Огонь ожесточенных не печет".

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Что получили военные

В ГУР подробнее рассказали, что передали нашим воинам.

Они получили ударные дроны, медицинские носилки и медикаменты, специальное оборудование, маскировочные сетки, питьевую воду и другие необходимые вещи.

Спасибо всем гражданам, кто продолжает помогать Силам безопасности и обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Вооруженные Силы Украины в рамках операции в Курской области не только восстанавливают справедливость. Они также достигают эффективных результатов на территории врага.

Такой тезис озвучил украинский президент Владимир Зеленский на Ветеранском форуме. По его словам, чтобы прогнать Россию с территории нашего государства, необходимо создать ей проблемы на собственной.