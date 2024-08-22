Доставку вантажу допомоги нашим військовим забезпечило Головне управління розвідки Міноборони України. Бійці отримали допомогу від Благодійного фонду "Вогонь запеклих не пече".

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Що отримали військові

У ГУР детальніше розповіли, що передали нашим воїнам.

Вони отримали ударні дрони, медичні ноші та медикаменти, спеціальне обладнання, маскувальні сітки, питну воду та інші необхідні речі.

Дякуємо усім громадянам, хто продовжує допомагати Силам безпеки і оборони України,

– мовиться в повідомленні.

Збройні Сили України у межах операції у Курській області не лише відновлюють справедливість. Вони також досягають ефективних результатів на території ворога.

Таку тезу озвучив український президент Володимир Зеленський на Ветеранському форумі. За його словами, аби прогнати Росію з території нашої держави, необхідно створити їй проблеми на власній.