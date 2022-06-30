Соответствующую информацию сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Об этом он рассказал вечером 29 июня.

Читайте также Уничтожают так же, как и Северодонецк: русские гонят по Лисичанску кассетными снарядами

Оккупанты сбросили авиабомбу на украинские склады

Сергей Гайдай рассказал, что враги постоянно атакуют город большими калибрами. В частности, продолжаются постоянные бои в окрестностях города. Оккупанты:

стянули в регион огромное количество личного состава и техники;

обстреливают трассу Бахмут – Лисичанск Украина, поэтому украинские силы ее не используют. К счастью, у Украины есть другие маршруты, чтобы иногда довозить помощь.

Ведь плотность обстрелов врага заоблачная, однако 28 июня в Лисичанск удалось довезти гуманитарную помощь.

29 июня в состав в населенный пункт, не Лисичанск, прилетела авиабомба. Слава Богу, что никого не было рядом. Потому что достаточно мощный был взрыв, много повреждено, почти полностью разрушены ангары и склады наши,

– рассказал Гайдай.

Также он добавил, что в городе по-прежнему остаются ориентировочно 15 тысяч мирных жителей.

Кратко о последних новостях Луганщины

29 июня глава Луганской ОВА рассказал, что кафиры ведут наступление на Лисичанск Луганщины. Кафиры атакуют город кассетными боеприпасами. В больницы продолжают доставлять людей с ранениями.

28 июня, комментируя ситуацию на 125 день полномасштабной войны, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что тяжелее всего на Луганщине и Харьковщине . Только в течение 27 июня там враги применили 45 тысяч артиллерийских боеприпасов.

27 июня Сергей Гайдай сообщил, что враги уничтожают Лисичанск. Они разрушили насосные станции, мосты, тоннель . Более того, тогда враг снова ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка. Сергей Гайдай объяснял, что происходит тотальное уничтожение жителей Луганской области Россией. К сожалению, 27 июня там погибли 8 человек.

Смотрите также – в Луганской области пылали склады кафиров: видео