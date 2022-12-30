Видео штурма опубликовали бойцы спецподразделения ГУР МОУ KRAKEN. Вместе с ними участие в освобождении населенного пункта принимали воины 92 ОМБ.

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Как защитники освобождали Новоселовское

Силами штурмовых групп спецподразделения KRAKEN и сил 92 ОМБ состоялся огневой налет на оккупированный поселок Новоселовское Луганской области. Штурм проводился при поддержке артиллерии и тяжелой техники.

В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен,

– отметили защитники.

По информации подразделения, в настоящее время поселок контролирует украинская армия.

Смотрите видео штурма Новоселовского

Штурм состоялся в ноябре

Поселок Новоселовское расположен в Сватовском районе Луганщины. Совсем рядом – граница Харьковской области.

Аналитики проекта Deep State сейчас определяют его как "серую зону", которую не контролирует ни одна из сил. Они прокомментировали кадры, обнародованные защитниками.

"Видео демонстрирует высокие профессиональные навыки бойцов подразделения и грамотный медэвак. Однако многие наши СМИ в очередной раз разнесли победу, не разобравшись", – отметили в Deep State.

Где расположено Новоселовское: карта

Первые кадры сражений с Новоселовского начали появляться еще в начале ноября. Некоторые журналисты даже говорили, что это где-то в Херсонской области, ведь тогда там было очень горячо.

"Сейчас ситуация в селе очень сложная, и наша карта ориентировочно ее отображает", – подытожили аналитики.



Штурм прошел в ноябре / Фото Deep State

Кратко о ситуации в Луганской области