Відео штурму опублікували бійці спецпідрозділу ГУР МОУ KRAKEN. Разом з ними участь у звільненні населеного пункту брали воїни 92 ОМБ.
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Як захисники звільняли Новоселівське
Силами штурмових груп спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ відбувся вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області. Штурм проводили за підтримки артилерії та важкої техніки.
В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон,
– зазначили захисники.
За інформацією підрозділу, наразі селище контролює українська армія.
Дивіться відео штурму Новоселівського
Штурм відбувся у листопаді
Селище Новоселівське розташоване у Сватівському районі Луганщини. Зовсім поруч – межа Харківської області.
Аналітики проєкту Deep State зараз визначають його як "сіру зону", яку не контролює жодна із сил. Вони прокоментували кадри, які оприлюднили захисники.
"Відео демонструє високі професійні навички бійців підрозділу та грамотний медевак. Проте, багато наших ЗМІ вчергове рознесли перемогу, не розібравшись", – зазначили в Deep State.
Де розташоване Новоселівське: карта
Перші кадри боїв з Новоселівського почали з'являтися ще на початку листопада. Деякі журналісти навіть казали, що це десь на Херсонщині, адже тоді там було дуже гаряче.
"Зараз ситуація в селі дуже складна, і наша мапа орієнтовно її відображає", – підсумували аналітики.
Штурм відбувся у листопаді / Фото Deep State
Коротко про ситуацію на Луганщині
- Українські захисники продовжують мужньо проганяти загарбників з наших земель. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що протягом тижня Сили оборони просунулись на 2,5 кілометра в напрямку Кремінної.
- Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що там постійно точаться бої. Окупанти проводять контрнаступальні дії, проте вони є марними.
- Гайдай також висловив сподівання, що українські війська і надалі потрохи просуватимуться вперед і зможуть деокупувати Кремінну вже на початку 2023 року.