В Мариуполе истерично переселяют оккупантов: Андрющенко сказал, к чему готовятся

Накануне 9 мая россияне начали паниковать в Мариуполе. Так, они перебрасывают своих солдат с военных баз в гражданские застройки города.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что враг воспринял за угрозу слова Владимира Зеленского о "не гарантировании безопасности". После этого оккупанты решили прикрываться гражданским населением.

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Россияне прикрываются гражданскими в Мариуполе

По словам руководителя "Центра изучения оккупации", россияне начали движение в Мариуполе после того, как Зеленский заявил, что россиянам стоит переживать перед парадом 9 мая. У оккупантов началась настоящая истерика.

Из мест, которые они считают уязвимыми, в частности территория комбината имени Ильича, они начали переселять своих по гражданским зданиям Мариуполя. Раньше такое было после системных ударов по городу,

– объяснил он.

Андрющенко отметил, что враг переселяется в дома, которые находятся близко к военным базам, чтобы было "недалеко". Они прикрываются гражданскими, ведь знают, что Силы обороны не будут наносить удары по собственному народу.

Таким образом россияне могут переселить большое количество своего персонала. Руководитель "Центра изучения оккупации" добавил, что оккупанты расселяют своих военных и в отдельные общежития.

Кстати, россияне паникуют не только на оккупированных территориях, но и в самой Москве. Кремлевские пропагандисты восприняли за угрозу слова президента Украины о том, что наша страна "не может гарантировать безопасность" в России на 9 мая. Отреагировали на это и представитель Кремля Дмитрий Песков, и пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.