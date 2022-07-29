Надо готовиться, – правозащитник предупредил о процессах в Молдове, которые могут повлиять на Украину

Различные вражеские агенты активизируются в соседней Молдове. Украине нужно внимательно следить за ситуацией, ведь там неожиданно возникли еще одни любители россии.

Об этом 24 каналу рассказал правозащитник и соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. По его словам, в Молдове сейчас продолжаются интересные процессы, которые могут повлиять на Украину. К сожалению, они опять-таки связаны с россией.

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Еще одно образование фанатеет от россии

По словам Лысянского, в Молдове активизировались определенные движения со стороны гагаузов. В начале 90-х там была непризнана "республика гагаузия", впоследствии ставшая автономным территориальным образованием Гагаузия.

Около 2 недель назад там активизировалась организация "народная республика гагаузия", где заявили, что Молдова якобы вовлекает их в конфликт с россией, а они хотят развивать с ними отношения. Важно, что Гагаузия территориально граничит с Украиной в Одесской области.

Лисянский отмечает, что в Одесской области даже есть монопоселение и организации гагаузов. Очень важно, чтобы украинские спецслужбы тщательно следили за этой ситуацией. Здесь же возможны потенциальные угрозы.

Если в Молдове проходят такие процессы, то на это следует реагировать и Украине. Спецслужбы должны следить за этим вопросом. Нам нужно готовиться и делать все возможное, чтобы не было никакой дестабилизации, – отмечает Лисянский.

В Молдове проходят интересные процессы – Лисянский: смотрите видео

Напомним, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица опасается из-за вероятности российского вторжения в ее страну. Это гипотетический сценарий, но они понимают, что угроза существует.