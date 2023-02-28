Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, российские влияния в Молдове сейчас очень серьезные и колоссальные, однако они стагнируют. И чем больше Москва будет поднимать градус – тем больше будет уменьшаться ее влияния.
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У части тех, кто ориентирован на Москву, готовность к более жестким шагам значительно меньше, чем у Москвы. Они понимают, что им это придется выгребать и именно им нужно рисковать – начиная от репутации, а заканчивая – жизнью,
– отметил Саакян.
Также и Украина, и Румыния заинтересованы в том, чтобы России не удалось дестабилизировать ситуацию в Молдове. В этом случае и ЕС, и НАТО гораздо серьезнее относятся к таким угрозам после полномасштабной войны. Учитывая эти факторы, российские влияния в Молдове будут гаснуть. Но опасность существует
Они не будут отсиживаться. Все это создает узкое окно возможностей для России попытаться выжать последнее, что могут, и перевернуть ситуацию в Молдове, чтобы это стало их активом, – подчеркнул Саакян.
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Использует ли Россия войска из Приднестровья
Саакян сомневается, что состоится активизация боевых действий с участием российского контингента, расположенного в Приднестровье. Эта группировка эффективна как определенная страшилка для самой Молдовы, а не как серьезная военная сила.
Они похожи на дамоклов нависающий меч. Пока не вовлечены, то есть куда более серьезным фактором для внутренней политической дестабилизации Молдовы в руках пророссийских сил.
– подчеркнул Саакян.
В случае привлечения войск из Приднестровья, Молдова сможет попросить помощи от Украины. Да и Киев в таком случае и без запроса сможет предпринимать определенные действия. Также кратно изменится уровень поддержки со стороны других стран.
Ситуация в Молдове: коротко
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предупредил свою коллегу из Молдовы Майю Санду о планах российских спецслужб по перевороту в Молдове.
- Также в Санду заявили, что Украина имеет право ударить по Приднестровью, чтобы предотвратить наступление с оккупированной территории Молдовы.
- С 14 марта авиакомпания WizzAir приостанавливает полеты с и в столицу Молдовы. Все из-за "рисков в воздушном пространстве" над Кишиневом.