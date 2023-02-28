Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, российские влияния в Молдове сейчас очень серьезные и колоссальные, однако они стагнируют. И чем больше Москва будет поднимать градус – тем больше будет уменьшаться ее влияния.

К теме Захват аэропорта в Кишиневе и новый фронт: может ли Украина защитить Молдову от России

У части тех, кто ориентирован на Москву, готовность к более жестким шагам значительно меньше, чем у Москвы. Они понимают, что им это придется выгребать и именно им нужно рисковать – начиная от репутации, а заканчивая – жизнью,

– отметил Саакян.

Также и Украина, и Румыния заинтересованы в том, чтобы России не удалось дестабилизировать ситуацию в Молдове. В этом случае и ЕС, и НАТО гораздо серьезнее относятся к таким угрозам после полномасштабной войны. Учитывая эти факторы, российские влияния в Молдове будут гаснуть. Но опасность существует

Они не будут отсиживаться. Все это создает узкое окно возможностей для России попытаться выжать последнее, что могут, и перевернуть ситуацию в Молдове, чтобы это стало их активом, – подчеркнул Саакян.

Зеленский провел важную встречу: смотрите видео

Использует ли Россия войска из Приднестровья

Саакян сомневается, что состоится активизация боевых действий с участием российского контингента, расположенного в Приднестровье. Эта группировка эффективна как определенная страшилка для самой Молдовы, а не как серьезная военная сила.

Они похожи на дамоклов нависающий меч. Пока не вовлечены, то есть куда более серьезным фактором для внутренней политической дестабилизации Молдовы в руках пророссийских сил.

– подчеркнул Саакян.

В случае привлечения войск из Приднестровья, Молдова сможет попросить помощи от Украины. Да и Киев в таком случае и без запроса сможет предпринимать определенные действия. Также кратно изменится уровень поддержки со стороны других стран.

Ситуация в Молдове: коротко