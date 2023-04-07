Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Также он опубликовал фото с места происшествия.

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Оккупанты "хозяйничают" в Новой Каховке

Хлань 7 апреля рассказал последние новости из Новой Каховки.

Херсон. Во временно оккупированной Новой Каховке на перекрестках россияне позакапывали бочки с неизвестным содержимым,

– заметил депутат Херсонского облсовета.

По его словам, люди боятся проходить мимо, а тем более – подходить.

"Что это может быть – пока неизвестно", – подытожил Хлань.



Россияне закапывают на перекрестках бочки / Фото Сергея Хланя

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