Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Также он опубликовал фото с места происшествия.
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Оккупанты "хозяйничают" в Новой Каховке
Хлань 7 апреля рассказал последние новости из Новой Каховки.
Херсон. Во временно оккупированной Новой Каховке на перекрестках россияне позакапывали бочки с неизвестным содержимым,
– заметил депутат Херсонского облсовета.
По его словам, люди боятся проходить мимо, а тем более – подходить.
"Что это может быть – пока неизвестно", – подытожил Хлань.
Россияне закапывают на перекрестках бочки / Фото Сергея Хланя
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Что происходит на Херсонщине: коротко
- На левом берегу Херсонской области россияне так увлеклись мародерством, что вытащили из жилых помещений даже лампочки и розетки. Поэтому для оккупантов, которые приезжают туда после ротации, просто нет условий для жизни.
- В то же время на временно оккупированной части Херсонской области россияне готовятся к обороне и строят фортификационные сооружения. Несмотря на напряженную работу врага, руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что это не спасет россиян от украинского контрнаступления.
- В свою очередь, заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что сейчас оккупанты на левом берегу активно скупают гражданские вещи на местных рынках и вывозят все, чтобы продать. Следует заметить, что подобную ситуацию наблюдали и на правобережье перед освобождением.