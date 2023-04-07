Об этом 24 Каналу заявил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Он добавил, что на успехи ВСУ россияне отвечают обстрелами гражданского населения.

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"Хлопки" продолжаются

По его словам, за последнюю неделю в Мелитополе ежедневно гремели взрывы. Вооруженные Силы Украины наносят удары по военным целям оккупанта в городе и окрестностях. Главными целями остаются скопления вражеской техники, как на аэродроме или в депо, или скопления личного состава, как в училище.

"Конечно они будут держать Мелитополь дольше других городов на временно оккупированных территориях Запорожья. Но мы видим, что у них уже распространяются идеи об эвакуации. Уничтожается техника, личный состав и коллаборанты начинают понимать, что они являются живыми мишенями. Самое важное, что после года войны интенсивность ликвидации предателей не уменьшается. Поэтому и возникают всевозможные указы так называемых глав местных органов власти об эвакуации", – заявил Ашурбеков.

Он добавил, что оккупанты перешли к обороне, но интенсивность артиллерийских обстрелов растет. Лишь вчера ночью было нанесено суммарно 100 артиллерийских ударов по Орехову, Гуляйполю и другим прифронтовым городам.

Как только успехи ВСУ растут, сразу враг прибегает к тактике обстрелов гражданской инфраструктуры,

– подчеркнул Ашурбеков.

Ситуация на Запорожском направлении: главное